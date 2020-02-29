Адвокатам – премии, охране – электрошокеры. Что изменится в жизни россиян в марте?

В марте 2020 года вступит в силу ряд важных изменений в законодательстве. Нововведений не так много, но некоторые из них сильно изменят жизнь россиян. Например, теперь больные, которым нужны незарегистрированные лекарства, смогут получать их из-за рубежа (правда, так будет не всегда). Охранники в аэропортах смогут использовать электрошокеры, а обувь теперь будет оставлять следы не только на полу, но и в системе маркировки. Подробнее о том, как изменится жизнь в России – в материале amic.ru.

1 Адвокаты смогут получать премии за выигранные дела С 1 марта в России легализуют так называемый "гонорар успеха". Теперь в договор между адвокатом и клиентом можно официально включать пункт, по которому юрист получит дополнительную премию, если выиграет дело. Ранее подобная возможность не была закреплена законодательно. Правда, пока на "гонорар успеха" смогут рассчитывать лишь адвокаты по гражданским делам.



Подобная практика давно применяется в Канаде, США и Великобритании. В Европе какое-то время он был под запретом. Однако сейчас и там оплата адвокатского труда тоже зависит от результатов работы. Кстати, в законе об адвокатуре появится еще одно важное изменение: теперь минимальный адвокатский стаж будет составлять три года вместо пяти.

2 Охранникам вокзалов и аэропортов разрешат электрошокеры С 2 марта сотрудники транспортной безопасности получат право применять в своей работе электрошокеры. Соответствующий закон приняли в Госдуме. Под транспортными полицейскими подразумеваются охранники аэропортов, вокзалов и метро. Необходимость нововведения объяснили тем, что транспортной охране приходится работать в местах массового скопления людей, где применение огнестрельного оружия чревато невинными жертвами.



В Госдуме также определили правила применения электрошокеров. Перед тем, как пустить его в дело, охранник должен предупредить дебошира. А применять оружие следует так, чтобы вред здоровью был минимальным (непонятно, как это планируют регулировать). Электрошокеры запрещено применять в отношении беременных женщин, инвалидов и детей.



Кстати, уже сейчас шокеры разрешено использовать охранникам ЧОПов, сотрудникам вневедомственной охраны, судебным приставам, полицейским и росгвардейцам.

3 Для обуви введут обязательную маркировку Все больше товаров включают в систему "Честный знак". С 1 марта обязательной маркировке подлежит и обувь. Специальные чипы позволят отследить каждую пару обуви от производителя до покупателя. В правительстве РФ данную инициативу объясняют борьбой с контрафактом. Ставить маркировку на обувь будут прямо на производстве.



Кстати, сапоги, ботинки и туфли, которые произвели до марта 2020 года, тоже промаркируют: отечественные товары нужно внести в системы до 1 мая, а импортные – до 1 апреля. Кстати, покупатель может получить всю информацию о товаре отсканировав QR-код в приложении "Честный знак".

4 В Россию разрешат ввозить незарегистрированные лекарства



Закон стал логичным завершением резонансной истории, когда двух москвичек С 1 марта в Россию можно будет ввозить незарегистрированные лекарственные средства. Соответствующий закон Владимир Путин подписал 27 декабря 2019 года. В первую очередь, речь идет о препаратах, в составе которых есть наркотические и психотропные вещества. Для того чтобы получить разрешение на ввоз, пациенту нужно получить заключение специальной врачебной комиссии. Обязательное условие для разрешения – отсутствие аналогичного препарата отечественного производства.Закон стал логичным завершением резонансной истории, когда двух москвичек задержали при получении посылок с фризиумом – лекарственным препаратом, который показан пациентам с эпилепсией. Поскольку он не зарегистрирован в России, женщинам грозило уголовное дело. Теперь при отсутствии альтернатив такое лекарство можно получить легально. Но разрешение на ввоз будет действовать лишь до 31 декабря 2023 года. А что потом – пока непонятно.

5 Доступ к порталу "Госуслуги" станет бесплатным (внезапно) Мы сами в шоке. На самом деле, речь немного о другом: конечно, с вас и сейчас никто не берет денег при посещении портала "Госуслуги". Однако теперь зайти на их сайт или открыть приложение можно будет даже при нулевом или отрицательном балансе. А при работе у вас не будет расходоваться трафик.



О таком нововведении в январе объявило Минкомсвязи РФ. В ведомстве согласовали это решение с ведущими российскими операторами. Правда, посещение россиянами сайта "Госуслуги" не превышает 1% от общего объема трафика. А потому расходовать убытки операторов никто не собирается.