Алтай, Енисей, Луна и Радуга. Какими редкими именами называют детей и что нужно, чтобы их сменить?

Мода на редкие имена и желание подарить своему ребёнку уникальный жизненный путь заставляют родителей проявлять незаурядную фантазию. В результате таких мозговых штурмов только в Москве в 2022 году уже появилось более 160 Робертов, порядка сотни Даниэлей и около 70 Марселей. Другие родители оказались ещё более изобретательными. Какие редкие имена дают своим чадам жители столицы, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Какими редкими именами называли мальчиков?

Кроме тех, что мы уже перечислили, столичные жители в 2022 году нарекли своих детей именами Теодор, Лео, Тор, Аполлон, Персей, Леонардо, Гамлет, Лазарь и Августин, сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС. Одного мальчика назвали Алтаем, другого — Мироном Байкалом, ещё двух — Енисеями.

Какие необычные имена давали девочкам?

Девочек москвичи называли такими редкими именами, как Ассоль, Радуга, Славяна. Также в столице появилось сразу 13 Лун, а так как год ещё не закончился, не исключено, что их количество ещё может увеличиться. Но, пожалуй, самым необычным стало имя Атлантида Примейро Филье Да Фамилиа, что в переводе в испанского означает «Атлантида — первый ребёнок в семье».

Также девочек нарекали именами Кендалл Николь, Властелина и Клеопатра.

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Разве можно давать такие имена?

Во многих странах мира существуют законы, предписывающие или запрещающие называть детей определёнными именами. В России строгих рамок в выборе имени и фамилии пока не установлено. Единственное ограничение, которое у нас действует с 2017 года, запрет на имена из цифр, символов и ненормативной лексики. Также закон запрещает вносить в структуру имени титулы, должности, ранги.

Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ после того, как в Москве на свет появился ребёнок, родители которого решили проявить нестандартный подход и назвали своего сына «БОЧ рВФ 260602». Такая аббревиатура расшифровывалась как «Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, рождённый 26.06.2002 года». На протяжении семи лет родители добивались регистрации ребёнка и выдачи ему свидетельства о рождении с таким именем. В 2016 году паспортный стол также отказал в выдаче ему паспорта.

Психологи отмечают, что детей с редкими именами часто дразнят. Многие из них чувствуют себя изгоями. Позже у них развиваются различные комплексы, которые мешают влиться в коллектив.

А что нужно, для того чтобы сменить имя?

Самостоятельно сменить имя, фамилию и отчество можно только после наступления совершеннолетия. Дети с 14 лет тоже имеют право на смену имени, но для этого им необходимо заручиться согласием родителей.

Для этого можно обратиться в любой ЗАГС. Из документов, кроме заявления, потребуются паспорт, а для несовершеннолетних — свидетельство о рождении. Также нужно заплатить за выдачу свидетельства о госрегистрации и госпошлину в размере 1600 рублей. Заявление рассмотрят в срок от одного до трёх месяцев.