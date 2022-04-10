Апрель или май? Когда подавать заявления на выплаты детям от 8 до 16 лет и как это сделать

В марте 2022 года Владимир Путин объявил о новой мере поддержки для россиян. Каждому ребёнку в возрасте от 8 до 16 лет из малообеспеченной семьи положены ежемесячные выплаты. Позднее премьер-министр страны Михаил Мишустин уточнил, что начислять выплату начнут с 1 апреля, а переводить деньги — с 1 мая.

Следуя этим заверениям, российские семьи уже с 1 апреля начали пытаться подать заявление на новое пособие. Но в региональном Минсоцзащиты призвали проявить терпение, иначе оформлять выплату потом придётся заново. О том, когда нужно подавать заявление, как это сделать и сколько денег будут платить — в материале amic.ru.

Что за выплата положена детям от 8 до 16 лет? По сути, это такое же пособие, которое сейчас выплачивают малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Малоимущими в данном случае считаются семьи, в которых среднедушевой доход не выше регионального прожиточного минимума. Если эти (и некоторые другие) условия соблюдены, ребёнку назначается ежемесячная выплата. Точно по такой же схеме будут назначать и новое пособие. С разницей лишь, что попадают под эту меру поддержки дети от 8 до 16 лет включительно.

Сколько денег будут платить? Выплаты ранжированные, поэтому размер пособия может быть разным: от 50% до 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Выплату назначают по итогам комплексной нуждаемости. Сначала все семьи, которые имеют право на меру поддержки, будут получать 50% от регионального детского прожиточного минимума. В Алтайском крае его размер составляет 11 524 рубля. Соответственно, базовое пособие на детей от 8 до 16 лет в регионе — 5762 рубля. Если даже после назначения пособия среднедушевой доход семьи не превысит прожиточный минимум, выплату пересчитают. Таким семьям будут платить 75% от детского прожиточного минимума. В Алтайском крае сумма составит 8643 рубля. Если же и после перерасчёта семья всё ещё будет считаться малоимущей, ей будут платить все 100% от прожиточного минимума. В нашем регионе — 11 524 рубля.

Выплата назначается семье или каждому ребёнку отдельно? Пособие оформляется отдельно на каждого ребенка. Соответственно, и выплачивать деньги будут на каждого по отдельности.

Когда нужно подавать заявление на пособие? С 1 мая. В алтайском Минсоцзащиты уточнили, что только с этой даты начнут принимать заявления. Пытаться оформить пособие раньше не имеет смысла.

Так вроде же говорили, что выплаты начнутся с 1 апреля Действительно, Михаил Мишустин заявил, что начислять выплаты будут уже с 1 апреля. И не обманул — с этой даты начался расчёт пособий. Но получить эти деньги можно будет только с 1 мая, о чём тоже предупредил премьер-министр. Вот и заявление подать можно тоже только с 1 мая.

Я уже подал заявление в апреле. Я же получу выплаты в мае? Если вы не подадите заявление повторно, то нет. Об этом тоже предупредили в Минсоцзащиты. Если вы каким-то образом уже подали заявление на выплату, вам всё равно придётся сделать это после 1 мая. В противном случае никакой выплаты вам не назначат.

Будет ли выплата за апрель, если подать заявление в мае? Да. Поскольку расчёт пособия начался с 1 апреля, после оформления пособия в мае вам выплатят всё, что положено. Соответственно, в мае семьи получат двойную выплату — за апрель и май.