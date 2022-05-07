Как обезопасить детей на батутах? Памятка для родителей

Скоро начнётся лето, а у детей — долгожданные каникулы. Кроме радости, они несут и опасности, а вместе с тем и страхи для родителей. Ведь как можно отказать своему ребёнку в весёлых прыжках на батуте?

Однако случай, произошедший в Барнауле в прошлом году, показал, что далеко не каждый аттракцион безопасен. Тогда надувной батут с детьми опрокинулся возле торгового центра и две девочки получили серьёзные травмы. Выяснилось, что аттракцион не закрепили как следует.

Несмотря на это, на регистрацию батутов до сих пор действует мораторий, который позволяет «пока что» использовать их без определённого разрешения ведомств.

Amic.ru разобрался, на что стоит обратить внимание, прежде чем отпустить своего ребёнка веселиться на аттракционе