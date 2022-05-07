Как обезопасить детей на батутах? Памятка для родителей
Amic.ru разобрался, на что стоит обратить внимание, прежде чем отпустить своего ребёнка веселиться на аттракционе
Скоро начнётся лето, а у детей — долгожданные каникулы. Кроме радости, они несут и опасности, а вместе с тем и страхи для родителей. Ведь как можно отказать своему ребёнку в весёлых прыжках на батуте?
Однако случай, произошедший в Барнауле в прошлом году, показал, что далеко не каждый аттракцион безопасен. Тогда надувной батут с детьми опрокинулся возле торгового центра и две девочки получили серьёзные травмы. Выяснилось, что аттракцион не закрепили как следует.
Несмотря на это, на регистрацию батутов до сих пор действует мораторий, который позволяет «пока что» использовать их без определённого разрешения ведомств.
Amic.ru разобрался, на что стоит обратить внимание, прежде чем отпустить своего ребёнка веселиться на аттракционе
Как понять, что батут безопасен?
Самый надёжный метод — спросить у сотрудника аттракциона действующую регистрацию. Она выдаётся только тогда, если батут соответствует всем правилам безопасности по ГОСТу.
Но не всё так просто. Дело в том, что на регистрацию батутов действует так называемый мораторий. Владельцам закон позволяет до октября 2022 года не регистрировать аттракцион.
Но мораторий автоматически не означает безнаказанность владельцев батутов. Аттракционы всё равно должны соответствовать нормам безопасности.
И как дела с регистрацией батутов в Алтайском крае?
В первой половине 2021 года в регионе работало около 600 батутов без регистрации. Из-за моратория многие владельцы аттракционов не спешили проходить проверку и оформлять документы. И только в июле в Барнауле на ул. Балтийской, 16, зарегистрировали первый батут.
Сколько на данный момент зарегистрированных батутов в Алтайском крае — неизвестно. По закону, у владельцев есть время до октября, чтобы разобраться с этим вопросом.
И что? Батуты никто не проверяет, раз есть мораторий?
Это не так. Аттракцион всё равно должен быть безопасен для посетителей. Батуты проверяют представители надзорных ведомств.
В Гостехнадзоре рассказали, что в Алтайском крае зарегистрировано 35 аттракционов (среди них есть и батуты). Сотрудники ведомства ожидают, что до октября регистрацию пройдут все, кто хочет работать в этой развлекательной отрасли.
Если регистрации у многих батутов нет? Какие гарантии, что аттракцион безопасен?
Пока действует мораторий на регистрацию, смело требуйте у сотрудника аттракциона акт оценки технического состояния.
У сотрудника батута должны быть:
— сведения о дате последней проверки;
— дата ближайшей ежегодной проверки;
— правила пользования для посетителей;
— сведения об ограничениях пользования по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу;
— основные технические характеристики аттракциона.
Хорошо. Необходимые документы есть. А могу ли я понять, что с батутом всё в порядке?
Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание, даже если у батута есть акт оценки технического состояния.
Во-первых, посмотрите на оператора батута. Сотрудник аттракциона — только совершеннолетний человек. У него должны быть удостоверение, свисток, мегафон, микрофон или любой другой инструмент привлечения внимания нарушителя или посетителей.
Во-вторых, осмотрите площадку перед аттракционом и сам батут.
На что обратить внимание?
Существует несколько десятков критериев ГОСТа для надувного игрового оборудования. Не все из них можно проверить обывателю. Тем не менее вы должны знать, что:
— батут должен располагаться в 15 метрах от зданий, например, торгового центра;
— у батута должно быть ограждение, чтобы было сложно проникнуть к самому аттракциону;
— электрические кабели должны быть защищены от возможного контакта с посетителями;
— вентилятор должен быть расположен на расстоянии не менее 1,2 м от стороны со стенкой и 2,5 м от открытой стороны конструкции.
Самое главное в безопасности батута — крепления.
А что с креплением?
По ГОСТу надувную конструкцию можно крепить к земле с помощью системы жёсткого (анкерного) или балластного крепления. Именно с креплениями были проблемы у владельцев батутов Алтайского края.
Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказывала, что были случаи, когда использовали бельевые верёвки. Нет, они не подходят и не пройдут проверку на безопасность.