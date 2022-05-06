«Бессмертный полк» в Барнауле. Как шествие пройдет в 2022 году и как принять в нем участие?

Шествие «Бессмертный полк» в Барнауле 9 мая 2022 года проведут в очном формате. Акция, ставшая одним из главных символов Дня Победы, в 2020 и 2021 годах проходила лишь виртуально из-за ковидных ограничений. В этот раз всё будет так, как привыкли барнаульцы. Жители города смогут пройтись по главной улице краевой столицы, неся портреты своих родственников.

Рассказываем, где пройдёт шествие «Бессмертного полка» в Барнауле, во сколько оно начнётся и как принять в нём участие.

А «Бессмертный полк» в Барнауле точно пройдёт очно? Да, конечно. Решение об этом принято ещё в апреле 2022 года. Тогда, на заседании оргкомитета «Победа», губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что шествия «Бессмертного полка» пройдут очно по всему региону. «Бессмертный полк» проводим на всей территории края. Традиционно люди пройдут с портретами своих родственников в районных центрах, во всех городах. Для работы нашего оргкомитета надо собрать информацию о количестве населённых пунктов, в которых акция запланирована. Соответственно, надо помочь в организации — волонтёрами, административно, органы правопорядка должны быть проинформированы о том, что собираются люди", — подчеркнул тогда глава региона. Поэтому расписание на 9 мая 2022 года в Барнауле уже давно утверждено. Ознакомиться с перечнем мероприятий, которые пройдут в краевой столице, вы можете в нашем материале. Во сколько начнётся шествие «Бессмертного полка» в Барнауле 9 мая 2022 года? Примерно в 10:40. В 10:00 на площади Советов начнётся торжественное построение войск барнаульского гарнизона, которое горожане привыкли называть парадом. А на 10:40 запланировано прохождение колонны «Бессмертного полка Алтая». По каким улицам пройдёт шествие? Участники акции большой колонной пройдут по проспекту Ленина. Шествие начнётся от улицы Союза Республик, пройдёт мимо трибун на площади Советов и закончится в районе улицы Димитрова. Схему шествия барнаульского «Бессмертного полка» уже опубликовала пресс-служба городской мэрии: Как принять участие в «Бессмертном полку»? Нужно ли регистрироваться? Никакая регистрация не нужна. Стать участниками грандиозного шествия могут все желающие. Нужно лишь изготовить плакат с портретом своего родственника (или просто принести распечатанные фото) и присоединиться к строю «Бессмертного полка» в назначенный час. Как сделать портрет своего родственника для «Бессмертного полка»? Вообще дизайн плаката может быть любым. Но на официальном сайте «Бессмертного полка» есть форма, благодаря которой транспарант можно выполнить в фирменном стиле шествия. Нужно загрузить фото, а также написать ФИО и годы жизни своего родственника-фронтовика. Макет можно скачать на флешку или телефон и распечатать в любом фотосалоне. Если хотите, чтобы транспарант прослужил вам не одно шествие, фото можно заламинировать. Что делать, если фотография фронтовика не сохранилась? Если так случилось, что фотографии родственника не сохранилось, можно ограничиться лишь ФИО, годами жизни и воинским званием на транспаранте. Также в таких случаях на плакате принято изображать журавлика — символ акции «Бессмертный полк». Сколько человек примет участие в акции «Бессмертный полк» в Барнауле в 2022 году? По данным барнаульской мэрии, в шествии «Бессмертного полка» в Барнауле 9 мая 2022 года примут участие не меньше 50 тысяч человек.