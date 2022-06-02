Без ПЦР и прививок. В какие страны в отпуск могут полететь россияне и что для этого нужно?

Всё больше стран открывают границы и отменяют ковидные ограничения на въезд для туристов. С 1 июня планировать поездку на смягчённых условиях уже можно в Турцию, Испанию, Италию и по другим направлениям. Часть стран уже полностью вернулись к обычным правилам въезда, кто-то требует предъявить лишь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 (и конечно, оформить краткосрочную шенгенскую визу). О том, какие требования для въезда за границу действуют для россиян, разбираемся в рубрике «Вопрос-ответ».

Что изменилось в правилах въезда в Турцию для россиян?

Чтобы провести отпуск в Турции, никаких ПЦР-тестов (даже непривитым) сдавать больше не придётся: с 1 июня здесь вновь действуют доковидные правила въезда для туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий циркуляр Министерства внутренних дел страны. Кстати, начиная с марта отдыхающим больше не нужно получать и HES-код (Hayat Eve Sığar — это персональный код, введённый Министерством здравоохранения Турции, для отслеживания перемещения заражённых людей).

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Туризм Турция с 1 июня отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

По сути, для отдыха в Турции нужен только загранпаспорт. Напомним, что граждане РФ имеют право посещать турецкие курорты без визы. Добавляет привлекательности этому направлению и возможность попасть сюда прямыми рейсами из России. В этом летнем сезоне доступны пакетные туры с прилётом в четыре аэропорта: Анталью, Бодрум, Даламан и Измир, сообщает АТОР.

Однако вылететь туда напрямую ни из Барнаула, ни из Новосибирска не получится. Ближайший для сибиряков город, откуда можно без пересадок добраться до Турции, — Омск. Стоимость тура в Анталью длиной 10 ночей в первой половине июня составит порядка 60 тысяч рублей, сообщила amic.ru директор компании «Алтайтурист» Наталья Гордеева.

Что изменилось в правилах въезда во Вьетнам для туристов?

Во Вьетнаме с 15 мая от туристов никаких ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации или документов о перенесённой болезни не требуют. Отменили также и недельный карантин, и режимы самоизоляции в отеле. Кстати, если продолжительность отдыха во Вьетнаме не превышает 15 дней, россиянам даже не придётся оформлять визу.

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Но для того чтобы попасть сюда из России, нужно продумать маршрут: прямое авиасообщение с Вьетнамом, как и со многими другими странами, по-прежнему приостановлено. Сейчас добраться во Вьетнам россиянам можно только с пересадками, например, через Катар или Объединённые Арабские Эмираты.

«Если говорить про Вьетнам, то прилёт с минимальным количеством пересадок возможен только в Хошимин, но оттуда не очень удобно добираться до наиболее популярных у наших туристов курортов», — объясняет Наталья Гордеева.

Что изменилось в правилах въезда в Таиланд для граждан России?

С 1 июня Таиланд отменил карантин по прибытии для всех категорий путешественников и открыл переходы на сухопутных границах. Невакцинированным и не прошедшим полный курс иммунизации достаточно сделать антигенный экспресс-тест на коронавирус в течение 72 часов перед вылетом и внести отрицательный результат в заявку на въезд на платформе ThailandPass. Напомним, для россиян, которые едут в Таиланд в отпуск на срок менее 30 дней, виза по-прежнему не нужна.

«Но сейчас здесь тоже не совсем удобная логистика. Есть прямые вылеты из Казахстана или через ОАЭ, но цена билетов будет зашкаливать», — добавляет Наталья Гордеева.

Так, отдых в Таиланде маршрутом Барнаул — Москва — Абу-Даби — Пхукет и обратно на одного человека обойдется минимум в 130 тысяч рублей.

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Как изменились правила въезда в Египет?

С июня Египет заменил бумажное анкетирование на COVID-19 в аэропортах на онлайн-регистрацию для иностранных туристов, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в авиакомпании EgyptAir. Отдыхающим достаточно будет предварительно зарегистрироваться на специальном сайте и загрузить туда сертификат о вакцинации от COVID-19 или результаты тестов на коронавирус. Тем туристам, которые не выполнят это требование, придётся предъявить документы на месте.

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Все без исключения граждане в возрасте от 12 лет обязаны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Срок действия справки не должен превышать 72 часа с момента забора биоматериала и до момента въезда в страну. Либо можно предъявить результат антиген-теста, сделанного в течение 24 часов до прибытия. Россиянам, прошедшим полный курс вакцинации «Спутником V», достаточно предъявить прививочный сертификат на английском языке.

«В Египет есть прямые перелёты из Москвы, что делает направление более удобным для туристов. Сейчас можно уложиться в сумму порядка 50 тысяч рублей на человека при двухместном размещении», — рассказывает директор компании «Алтайтурист».

Что изменилось в правилах въезда в Италию и могут ли туда поехать россияне?

Да, россияне наконец-то могут отправиться и в Италию. С 1 июня здесь отменили все ковидные ограничения на въезд для туристов. У путешественников больше не проверяют сертификаты о вакцинации, отрицательные ПЦР-тесты и свидетельство о выздоровлении от коронавирусной инфекции. Кроме того, с 15 июня снимут и масочный режим в кинотеатрах, театрах и на закрытых мероприятиях.

В общем, ехать в Италию можно, но добираться придётся также обходными путями: через Каир, Белград, Стамбул, страны Ближнего Востока.

Отметим, в мае из-за невозможности проводить платежи по оплате консульского сбора визовый центр Италии в России временно прекращал приём заявок на оформление виз. В данный момент работа центра возобновлена, но оформление документов может занять не 4-5 рабочих дней, как это было обычно, а более длительный период, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию-оператор визового центра VMS.

Что изменилось в правилах въезда на Кипр для россиян?

Кипр тоже отменил антиковидные ограничения, и с 1 июня прибывающим на этот остров туристам больше не придётся предъявлять справку о вакцинации и отрицательные результаты ПЦР-теста.

Отметим, что сейчас консульства Республики Кипр временно не оформляют про-визы. Но есть возможность получить национальную визу Республики Кипр, подойдёт также любой шенген или болгарская виза.

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Как попасть в Испанию и что изменилось для российских туристов?

С 21 мая Испания открылась для туристов из стран, не входящих в ЕС, в том числе и из России. Из антиковидных требований убрали пункт, предполагающий предъявление прививочного сертификата. Напомним, «Спутник V» в Испании не признают, но теперь это и не важно. Достаточно просто предъявить ПЦР-тест, сообщает АТОР со ссылкой на El Boletín Oficialdel Estado. Сдать его нужно не ранее чем за 72 часа до вылета. Либо можно предъявить тест на антиген, который действителен не более 24 часов.

Стандартным требованием для поездки в Испанию остаётся шенгенская виза, выданная любой страной Шенгена. Стоимость только билета из Москвы в Барселону в июне туда-обратно составляет примерно 111-128 тысяч рублей, сообщают РИА Новости.

«Лететь в Испанию придётся как минимум с одной пересадкой. Перелёт в европейские страны возможен через любую страну, имеющую прямое авиасообщение с Россией. Чаще всего наиболее выгодный перелёт можно найти через Стамбул с вылетом из Москвы. Либо с вылетом из Новосибирска через Дубай», — объясняет Наталья Гордеева.

В какие ещё страны можно полететь непривитым и без ПЦР-тестов?

Также россияне могут беспрепятственно посетить Грецию и Мексику. Для поездки в Марокко, Индонезию, Катар потребуют при въезде паспорт о вакцинации «Спутником V», сообщает gazeta.ru.

А с 10 июня для туристов откроется и Япония, но попасть можно будет только в составе организованных групп. Для въезда не потребуются ни сертификат о вакцинации, ни карантин, ни тест по прилёте.