Без перчаток и карантина. Какие антиковидные меры смягчили в России и зачем это нужно?

Контактные теперь могут не сидеть на карантине, а перчатки больше не нужны. Смягчение этих и других антиковидных мер на прошлой неделе анонсировала глава Роспотребнадзора Анна Попова. А в воскресенье, 6 февраля, на портале правовой информации опубликовали официальное постановление главного санитарного врача страны.

Тем временем ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России остаётся очень сложной. С появлением штамма “омикрон” прирост новых случаев увеличился до небывалых значений. А потому многих россиян удивило, что на фоне бушующей пятой волны некоторые меры отменяют. Тем не менее Попова пояснила, что все эти решения продуманы и логичны.

Рассказываем, какие антиковидные меры смягчили в России и зачем это нужно.

Карантин для контактных отменён

Тем, кто контактировал с заражённым человеком, больше не придётся уходить на карантин. Напомним, мера действовала с самого начала пандемии. Всех контактных отправляли на самоизоляцию, чтобы ограничить распространение коронавируса. Теперь такие меры предосторожности не требуются. А где логика? К такому решению в Роспотребнадзоре пришли из-за особенностей “омикрон”-штамма. Вирус очень заразен, но при этом не так тяжело протекает у большинства пациентов. Чаще всего “омикроном” болеют в лёгкой или бессимптомной форме. В таких условиях карантин становится бессмысленным, сделала вывод Попова. “Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывают другой эпидпроцесс: при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить всё должным образом и говорить об отмене”, — подчеркнула санитарный врач, когда анонсировала смягчение мер. Наоборот, карантин в таких условиях стал даже вреден в некоторых сферах. Например, многим людям пришлось вынужденно сидеть на больничном, хотя никакого недомогания они не чувствовали. В итоге работодатели теряют сотрудника, а тот — свою зарплату. Попова также подчеркнула, что если появится другой штамм, меры вновь могут пересмотреть. Тех, кто лечится дольше недели, могут выписать без отрицательного ПЦР-теста

Да, теперь вас могут выписать из больницы даже без отрицательного мазка. Правда, это касается лишь пациентов, которые лечатся не меньше недели. “Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведённого лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляется без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет семь и более дней”, — сказано в постановлении Поповой. Если же вы проболели меньше семи дней, сдавать тест вам, как и раньше, придётся. А где логика? “Омикроном” люди болеют (и выздоравливают) намного быстрее, чем “дельтой” и другими предыдущими штаммами. Одновременно с этим сейчас медикам приходится ежедневно тестировать огромное количество людей. Заболевших так много, что мощности ПЦР-диагностики в стране работают на износ. Поэтому логично, что человеку, который чувствует себя хорошо и болеет уже больше недели, тест делать не обязательно. Ношение перчаток исключили из списка обязательных мер

Да-да, перчатки больше не нужны. Хотя это требование и без того мало кто соблюдал. Но теперь в списке мер профилактики COVID-19 лишь мытьё рук, ношение масок и использование антисептиков. Кроме того, остаётся в силе рекомендация по соблюдению дистанции в 1,5-2 метра. Где логика? Тут всё просто. Уровень заразности “омикрон”-штамма настолько высокий, что никакие перчатки вас не защитят. Санитарные власти просто избавились от устаревшего правила. Ранее срок карантина сократили в два раза

Напомним, это уже не первое смягчение антиковидных мер в 2022 году. В январе вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что срок карантина сокращён с 14 до 7 дней. Она подчеркнула, что на такой шаг власти пошли из-за особенностей “омикрона”. У него очень короткий инкубационный период, а потому длительная самоизоляция не требуется. Кстати, подобным образом меры изменили и в других странах, где распространился новый штамм. Где в этом всём логика? Она очевидна. Пока в Роспотребнадзоре отменяют лишь те меры, которые ничем не помогают в борьбе с “омикроном”. Все эти правила лишь создавали дополнительную нагрузку для медиков и надзорные органы, а также нервировали людей. Поэтому все спорные пункты упразднили, чтобы эффективнее справляться с пятой волной пандемии.