Благодарим за оформленный кредит. Как мошенники обманывают россиян с помощью двойных звонков?

Новая схема мошенничества с липовыми кредитами набирает обороты в России. Добрый «банковский работник» сообщает человеку, что заём одобрен, а потом перезванивает поблагодарить за пользование услугами банка. Как злоумышленникам удаётся завладеть деньгами добросовестных граждан, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Как работает эта новая схема мошенничества?

Раздаётся звонок на мобильный телефон. «Сотрудник банка» сообщает абоненту, что ему одобрили заём или кредитную карту. Чаще всего на этом люди просто отключают телефон или вежливо отказываются от предложения.

Но мошенники пошли дальше и придумали многоходовку, сообщает газета «Известия». После первого звонка вскоре поступает второй. И в этот раз уже «сотрудник службы поддержки финансовой организации» сообщает, что кредит благополучно оформлен, абонента благодарят за оформление займа и даже просят оценить качество обслуживания.

И тут человек начинает паниковать. Он сопоставляет оба звонка и приходит к выводу, что кредит на него оформили мошенники. Тем более что о таких случаях регулярно рассказывают СМИ. Взволнованный человек обращается к позвонившему «специалисту» помочь решить проблему. А тот оперативно переключает абонента на «службу безопасности» или «полицию».

«Чтобы в итоге не выплачивать чужой кредит, жертву во время разговора уговаривают взять кредит, чтобы деньги якобы не достались злоумышленникам, и перевести их на так называемый безопасный счёт», — пояснили газете в «Почта банке».

Рассчитывая решить проблему, человек идёт на предложенные условия преступников и в итоге лишается денег.

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А как себя можно обезопасить?

Если звонок кажется вам подозрительным, немедленно его прервите. Чтобы прояснить ситуацию с оформлением кредита, перезвоните на официальный номер горячей линии вашего банка. Номер вы можете посмотреть на обратной стороне карты или на официальном сайте финансовой организации.

Но никогда не перезванивайте по входящим телефонным номерам, поскольку они могут быть подменены (отображаться некорректно) и вы опять свяжетесь с мошенниками. Номера необходимо уточнять и набирать вручную.

И помните: настоящие сотрудники никогда не будут спрашивать у вас личные данные, данные банковской карты, коды из SMS, секретные слова, отмечают в Банке России.