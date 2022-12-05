Будет ли 31 декабря 2022 года официальным выходным днём в России?

До Нового года осталось меньше месяца. А это значит, что уже совсем скоро мы погрузимся в предновогоднюю суету и будем вовсю готовиться к празднику. Кстати, а когда можно будет начать праздновать? Ведь будет ли 31 декабря выходным днём или рабочим, зависит от каждого конкретного года.

О том, будет ли 31 декабря выходным днём в 2022 году, — в материале amic.ru.

Будет ли выходным 31 декабря 2022 года?

Да. По крайней мере, те, кто работает на пятидневке, 31 декабря будут отдыхать.

Причём в 2022 году для этого не понадобилось никаких специальных решений властей. Просто в этот раз 31 декабря выпадает на субботу. Поскольку это выходной день, работать мы в любом случае не будем.

Кому придётся работать 31 декабря 2022 года?

Тем, у кого шестидневная рабочая неделя, 31 декабря 2022 года придётся идти на работу. Для них выходной только один — воскресенье. Соответственно, обязательство трудиться в субботу никто не отменял. Впрочем, работодатели на местах могут самостоятельно принять решение о выходном.

Кроме того, 31 декабря (как и в другие дни) продолжают свою работу многие экстренные службы.

Будет ли 30 декабря 2022 года сокращённым рабочим днём?

Нет. Официально 31 декабря в 2022 году — не праздничный день, а обычный выходной. Соответственно, правило, по которому предпраздничный рабочий день сокращают на один час, в случае с 30 декабря не работает.

Правда ли, что 31 декабря планируют сделать официальным выходным навсегда?

Правда. Такие разговоры уже идут достаточно давно. Но теперь уже, кажется, дойдёт и до более конкретных обсуждений. Осенью «Известия» сообщили, что законопроект о признании 31 декабря выходным днём рассмотрят в Госдуме уже в декабре.

Если закон примут, то 31 декабря действительно станет официальным выходным навсегда. Но пока никаких решений не принято.