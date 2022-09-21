Будет ли мобилизация? Означают ли поправки в Уголовный кодекс последующий всеобщий призыв в армию

Предложение о введении в российский Уголовный кодекс таких понятий как «мобилизация» и «военное время» внесли депутаты Государственной Думы. Соответствующий проект закона появился в электронной думской базе документов. Кто может попасть под мобилизацию, какова будет уголовная ответственность за уклонение от неё и как данная законодательная инициатива связана с продолжающейся военной операцией на Украине, пытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Какие наказания и за что вводят при мобилизации

Согласно опубликованному законопроекту, в пункте «л» первой части статьи 63 УК РФ слова «в условиях вооружённого конфликта или военных действий» предлагается заменить словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий».

В настоящее время в 63-й статье перечисляются отягчающие обстоятельства совершения правонарушений. В упомянутом пункте «л» к таковым относятся действие режима ЧП, стихийное или другое общественное бедствие, массовые беспорядки, период вооружённого конфликта или военных действий.

Таким образом, правонарушения в период мобилизации и военного положения будут априори считаться преступлениями с отягчающими обстоятельствами. В УК планируется ввести статью 365.1 «Мародёрство», под которым подразумеваются «совершённые с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные «безвозмездное изъятие или присвоение виновным чужого имущества, «в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения».

Более суровым будет наказание за неявку на военную службу или дезертирство, самовольное оставление воинской части или места службы. Вносится и ряд других изменений.

Если завтра война?..

Директор Института политических исследований Сергей Марков убеждён, что внесение поправок в УК РФ «является юридической подготовкой к предстоящим обострениям международной обстановки, а также может быть прелюдией к скорой частичной или даже полной мобилизации в стране».

«Помимо этого, данные нововведения — это ещё предупреждение в адрес Запада о том, Россия готова к частичной и всеобщей мобилизации, — заявил он amic.ru. — Это стало таким ответом на ужесточение западной позиции, выразившейся в требовании к Путину со стороны Макрона и Шольца вывести наши войска с территории Украины и тем самым отдать население Донбасса и других регионов на растерзание террористического киевского режима».

По мнению собеседника, данные меры послужили ещё и «юридической реакцией на неудачи российских вооружённых сил в Харьковской области, одной из причин которой стало недостаточное количество людей на фронте».

Сергей Марков напомнил, что мобилизация не означает, что основная масса физически крепкого мужского населения страны будет поставлена под ружьё.

«Там есть десятки категорий — по годам рождения, специальностям, семейному положению. Есть разница — имеет ли человек семью и детей, либо у него таковые отсутствуют. Для семейных имеет значение, сколько растит и воспитывает детей», — отметил собеседник.

Существует система разрядов граждан, подлежащих мобилизации. В первый попадают те, кого призывают в первую очередь — солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет; младшие офицеры до 50 лет; майоры, подполковники, капитаны 2-го и 3-го рангов до 55 лет; полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет; высшие офицеры до 65 лет.

Новости

Вопрос дня Госдума приняла поправки в УК о «мобилизации» и «военном положении». Что это значит?

Марков также убеждён, что перед мобилизацией будет изменена информационная политика в стране.

«Пока она остаётся прежней, что особенно ярко проявилось во время недавних празднований Дней города в различных регионах. Эта политика символизирует, что страна, мол, живёт нормальной жизнью, а воюют только те, кому это положено по статусу, кто получает за это зарплату. Плюс добровольцы — не только российские, но также иностранные. Так что мы сразу почувствуем приближение мобилизации по изменению характера информационных потоков», — отметил он.

Будет ли прямое столкновение с НАТО

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает, что предложенные поправки, безусловно, получат политическое продолжение.

«Их принятие сопровождается настоящей пиар-кампанией, — заявил он amic.ru. — Если бы это была простая формальность — не было бы такого информационного сопровождения».

Журавлёв также убеждён, что прямого столкновения с НАТО всё-таки не будет.

«Они так сложно играют на Украине только потому, что не хотят сами втягиваться в военное противостояние. И готовы поддерживать шаги той же Польши, но без апелляции к пятой статье устава НАТО, согласно которой нападение на одного из участников означает атаку на весь альянс», — напомнил эксперт.

Хватает ли ресурсов для СВО?

Военный эксперт Виктор Литовкин убеждён, что мобилизации не требуется для решения задач, поставленных президентом перед ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.

«Мы даже не задействуем там солдат и сержантов срочной службы, которых у нас более 260 тысяч, — напомнил он amic.ru. — Поэтому разговоры о мобилизации можно приравнять к враждебным суждениям, направленным на создание паники и недоверия к руководству страны и вооружённым силам».

По мнению собеседника, следует помнить, что мобилизация вообще понятие широкое и не обязательно подразумевает призыв людей под ружьё.

«Это может быть мобилизационная экономика, мобилизационный план работы ВПК, мобилизация информационно-пропагандистского аппарата — в широком плане надо понимать. Никто не собирается, скажем, отрывать людей от работы на производстве и бросать их на фронт. Сейчас формируются добровольческие батальоны в российских регионах — этих людей сразу на фронт никто не отправит. Они пройдут подготовку для получения и возобновления своих навыков — в течение нескольких месяцев. А также для того, чтобы в действиях подразделения появилась слаженность, которая важна для выполнения боевых задач. Это серьёзная работа, ничего общего не имеющая с той умозрительной „мобилизацией“, о которой рассуждают некомпетентные болтуны в интернете», — подчеркнул Виктор Литовкин.

По мнению ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО Михаила Александрова, имеющихся сил также вполне достаточно для решения задач СВО.

«Необходимо планомерно заняться уничтожением инфраструктуры и объектов управления противника — тогда хватит уже имеющихся в распоряжении сил. Не будем забывать об оставшихся со времён Советского Союза ракетах для дальней авиации, которые хотя и старые, но для выполнения этой задачи очень даже пригодные. Нужно не распылять имеющиеся силы и вооружения, а рационально использовать их, как было в лучшие годы наших вооружённых сил. Тогда никакой мобилизации не потребуется», — заключил эксперт.