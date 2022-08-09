Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на День города в 2022 году?

До Дня города, который в Барнауле будут праздновать 3 сентября 2022 года, осталось меньше месяца. Подробной программы праздника пока нет, но городские власти представят её в самое ближайшее время. Зато в мэрии уже определились, ограничивать ли продажу спиртного в день 292-летия краевой столицы.

О том, будут ли в Барнауле продавать алкоголь в День города, — в материале amic.ru.

Будут ли в Барнауле продавать алкоголь в День города в 2022 году?

Нет. Мэр краевой столицы Вячеслав Франк уже подписал постановление, которое ограничивает торговлю спиртным 3 сентября.

«3 сентября с 9 до 21 часа руководителям предприятий розничной торговли рекомендуют не продавать алкогольную продукцию, пиво», — сообщается на сайте мэрии.

Учитывая, что в Алтайском крае запрещено продавать алкоголь после 21:00 и до 09:00, ограничения будут действовать весь день.

Впрочем, в ситуации нет ничего удивительного и неожиданного. Продажу спиртных напитков в День города ограничивают из года в год. Исключением был лишь 2018-й, когда городские власти понадеялись на сознательность жителей.

И всё же, это жёсткий запрет или лишь рекомендация?

Формально это лишь рекомендация. Но большинство магазинов и крупных торговых сетей всегда прислушиваются к подобным распоряжениям городских властей.

Где будет запрещено торговать алкоголем?

Ограничения, которые ввёл глава города, касаются предприятий розничной торговли. Соответственно, алкоголь не будут продавать во всех магазинах Барнаула.

А где будет разрешена продажа алкоголя в День города?

В барах, кафе и ресторанах. Заведения общепита не относятся к розничной торговле, поэтому там даже в День города будут продавать алкоголь.

Можно ли будет купить спиртное в «наливайках», которые сейчас буквально на каждом углу?

Вопрос сложный и неоднозначный. Ситуацию с вездесущими «барами-наливайками» до сих пор законодательно не урегулировали на федеральном уровне. Так что нет уверенности, что все эти заведения последуют указу городской администрации и откажутся от прибыли.

Поэтому всё зависит от того, как исполнение мэрского распоряжения будут проверять контролирующие органы.