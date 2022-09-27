Чем важен праздник Воздвижения Креста Господня и какого числа его отмечают?

27 сентября христиане отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В чём заключается его важность для верующих и какой смысл он в себе несёт, читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

1

Почему праздник так важен для христиан?

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня связан с Иисусом Христом и относится к 12 важнейшим (помимо Пасхи). Праздник установлен в память обретения царицей Еленой Креста Господня, что относят к 326 году. Католики, кстати, и представители других конфессий празднуют его 14 сентября — эта разница объясняется отличием календарей. 27 сентября актуально для тех христиан, которые пользуются юлианским и новоюлианским календарями, ведущими свой отсчёт от рождества Христова.

2

Как праздник появился?

Существует легенда о том, что ярый христианин император Византии Константин как-то получил Божье знамение и решил отыскать крест, на котором распяли Иисуса Христа. На поиски отправилась его мать — царица Елена. Уехав в Иерусалим, после долгих расспросов она остановилась на трёх крестах. Понять, какой из них действительно связан со Спасителем, помогло чудо — подлинная реликвия была животворящей и исцеляющей.

В честь находки артефакта император приказал построить в Иерусалиме храм Воскресения Христова, который включает Голгофу и Гроб Господень. Освятили его 13 (26) сентября, а праздник пришёлся на следующий день — 14 (27) сентября.

3

Что можно, а что нельзя есть в этот день?

В этот день у православных строгий пост. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Приправлять пищу можно только растительным маслом.