Чем заняться в Барнауле в новогодние выходные с 1 по 8 января
Рассказываем о самых интересных событиях, которые произойдут в эти дни в Барнауле
Совсем скоро нас ждут долгожданные длительные выходные — целых 10 дней. Чтобы каникулы запомнились надолго — лучше не сидеть дома, а сходить на различные мероприятия, которые пройдут в Барнауле. Amic.ru предлагает вам подборку самых интересных событий, которые пройдут на новогодних каникулах в краевой столице.
Фото: vk.com/parksporta
1 января, в новогоднюю ночь на площади Сахарова в Барнауле состоится танцевальная программа "12 месяцев!". Барнаульцев ожидают танцевальные и вокальные номера, конкурсы. Дискотека начнется 1 января в 01:00 и продлится она до 03:00.
1 января в 10:00 состоится "Трезвая пробежка", в которой могут принять участие все желающие. Стартует пробежка возле Александро-Невского Собора на ул. Антона Петрова, 211. Продлится она 50 минут. Протяженность маршрута — 2 километра. Во время пробежки будут остановки для разминки. Организатором мероприятия является Молодежный отдел Барнаульской епархии.
1 января в Парке спорта имени Алексея Смертина стартует программа "Стань фигуристом за 7 дней". В течение недели с 13:00 до 14:00 тренеры клуба "Сибирский лед" будут давать бесплатные мастер-классы, на которых любой желающий сможет научиться уверенно стоять на коньках и выполнять базовые элементы фигурного катания. Адрес: ул. Энтузиастов, 12В.
Также в новогодние каникулы в Парке спорта самых юных посетителей катка будут развлекать аниматоры. Детскую анимационную программу можно будет посетить с 12:00 до 15:00 с 1 по 7 января.
Все новогодние каникулы до 13 января в ТРЦ "Арена" будет работать выставка космических приключений "Твой космос" (0+). Это интерактивная космическая выставка, которая расположилась на площади более 1000 метров. На ее территории расположилось около 30 индивидуальных экспонатов. Посетители выставки смогут почувствовать себя космонавтами, примерить скафандр, прикоснуться к молнии и многое другое.
Также в "Арене" будет работать еще одна выставка "RoboStars". Это интерактивное шоу роботов-звезд для всей семьи. Посетителей ждет встреча с харизматичными персонажами из мира роботов, увлекательные шоу, представления и образовательная программа.
Фото: vk.com/zoo_22
2 января в барнаульском зоопарке пройдет новогодний праздник. В зоопарке обещают гостям веселье, смех, танцы, песни, а также горячий вкусный чай с печеньем. Начало в 12:00.
Со 2 по 6 января в театре драмы имени Шукшина каждый день будут показывать новогоднюю сказку "Двенадцать месяцев".
С 3 по 5 января в Барнауле будет выступать новосибирский цирк с новогодней развлекательной программой. Все, кто решит посетить выступление, смогут познакомиться с дрессированными животными: гигантскими и карликовыми пуделями, черно-бурыми и рыжими лисами, макакой Мики, питоном-альбиносом, декоративным кроликом Колобком. Также в программе — жонглирование, диаболо, балебанс, волшебник-иллюзионист, китайские тарелочки, эквилибр, хлысты и много другое. Продолжительность представления — 1 час 10 минут. Состоятся выступления в ДК "Сибэнергомаш". Стоимость билетов — от 300 до 600 рублей.
Также 3 января можно посетить мастер-класс по изготовлению новогодней открытки в Алтайском государственном краеведческом музее. Начало — в 14:00. А в Государственном художественном музее покажут, как изготовить сувенир из войлока. Начало в 12:00.
В ГМИЛИКА будет представлена целая программа выходного дня для всех желающих семей, а также музейный праздник для детей и взрослых и просветительная программа. Начнется праздник в 13:00, а закончится — в 17:00.
Музей "Мире времени" с 3 января и на протяжении всех выходных приглашает к себе гостей. У всех посетителей музея будет возможность во время экскурсии по странам и временам узнать не только об удивительных и необычных предметах из прошлого, но и познакомиться с историей развития новогодних игрушек. Причем многие из них можно будет "обнаружить" и сфотографировать здесь же на новогодней елочке в музее.
А те, кто хочет погрузиться в новогоднюю атмосферу с помощью кинематографа, могут сходить на показ анимационных фильмов для детей "12 месяцев" (6+) и "Новогодняя ночь" (0+). Показ будет идти 3 и 4 января в кинотеатре "Премьера".
4 января в Государственном художественном музее пройдет мультимедийное занятие об истории елочной игрушки. Начало в 12:00.
В краеведческом музее состоится музейная программа, в которой расскажут о приметах зимы и особенностях животного мира в период Новогодья. Начало в 13:00. А в 14:00 здесь проведут необычную экспедицию по новогодним традициям. Также в 14:00 в музее пройдет мультимедийная программа "Новый год на фронте и в тылу".
Фото: teatr-skazka.com
В библиотеке имени Шишкова в 12:00 стартует 3-й фестиваль бардовской песни.
В ГМИЛИКА пройдет несколько новогодних мастер-классов: всех желающих научат делать рождественского ангела и Вифлеемскую звезду. Мастер-классы можно посетить и 6 января.
В театре кукол Сказка покажут спектакль "Новогоднее путешествие Емели" (3+). Начало в 11:00.
В концертном зале "Сибирь" состоится концертная программа "Рождественские встречи" с участием финалистов четырех сезонов телепроекта "Поверь в себя" в сопровождении оркестра "Сибирь". Начало в 17:00. Программу покажут и 6 января.
Фото: philharmonia-barnaul.com
В этот день в Барнауле продолжатся новогодние мастер-классы. В краеведческом музее покажут, как изготовить открытку "Рождественская сказка". Начало в 12:00. Также здесь научат делать рождественского ангела. Начало в 13:00. А в 14:00 в музее пройдет мастер-класс по изготовлению символа Нового года.
В художественном музее пройдет мастер-класс по изготовлению тряпичной фигурки ангела. Начало в 12:00.
В филармонии в этот день состоятся сразу два представления. Хореографическую сказку "Конек-горбунок" по произведению Петра Ершова покажут в 11:00 и в 14:00. Показы сказки будут идти с 3 по 7 января.
В 18:00 в филармонии представят сказку "Серебряное копытце". Это один из самых лирических сказов Павла Бажова, основанный на уральском фольклоре.
Если вы захотите отвлечься от новогодней атмосферы, то можете посетить выставку натуральных янтарных инклюзов "Доисторические насекомые в янтаре". Посетители выставки увидят редкие янтарные самородки с включением древних членистоногих, живших на Земле около 500 000 веков назад. Выставку можно посетить в любой день длинных праздничных выходных, она будет работать до 17 марта.
Также в этот день можно посмотреть спектакль "Алладин" (0+) в Государственном музыкальном театре. Кстати, показывать эту постановку будут ежедневно со 2 по 8 января.
Фото: altdrama.ru
В последний день продолжительных выходных можно посетить Молодежный театр Алтая. Здесь будут показывать музыкальный спектакль "Синдбад-Мореход" (6+) по мотивам восточных сказок "Тысяча и одна ночь". Начало в 12:00. Вечером в театре покажут спектакль "Четыре веера из шкатулки" (6+), начало в 15:00.
В театре драмы имени Шукшина покажут комедию "Два ангела, четыре человека" (16+). Начало в 17:30.
Вы можете скрасить свои выходные еще одним видом спорта — катанием на лыжах. Со списком лыжных баз Барнаула вы можете также ознакомиться в нашей инфографике по этой ссылке.
А если вы хотите выбраться за город и провести время на склоне — можете ознакомиться с нашей подборкой горнолыжных комплексов, где можно покататься на сноуборде и горных лыжах. Список горнолыжек вы можете посмотреть здесь.