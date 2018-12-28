Чем заняться в Барнауле в новогодние выходные с 1 по 8 января

Рассказываем о самых интересных событиях, которые произойдут в эти дни в Барнауле

28 декабря 2018, 13:34, Олеся Пастухова

Совсем скоро нас ждут долгожданные длительные выходные — целых 10 дней. Чтобы каникулы запомнились надолго — лучше не сидеть дома, а сходить на различные мероприятия, которые пройдут в Барнауле. Amic.ru предлагает вам подборку самых интересных событий, которые пройдут на новогодних каникулах в краевой столице.

1
1 января

Фото: vk.com/parksporta

1 января, в новогоднюю ночь на площади Сахарова в Барнауле состоится танцевальная программа "12 месяцев!". Барнаульцев ожидают танцевальные и вокальные номера, конкурсы. Дискотека начнется 1 января в 01:00 и продлится она до 03:00.

1 января в 10:00 состоится "Трезвая пробежка", в которой могут принять участие все желающие. Стартует пробежка возле Александро-Невского Собора на ул. Антона Петрова, 211. Продлится она 50 минут. Протяженность маршрута — 2 километра. Во время пробежки будут остановки для разминки. Организатором мероприятия является Молодежный отдел Барнаульской епархии.

1 января в Парке спорта имени Алексея Смертина стартует программа "Стань фигуристом за 7 дней". В течение недели с 13:00 до 14:00 тренеры клуба "Сибирский лед" будут давать бесплатные мастер-классы, на которых любой желающий сможет научиться уверенно стоять на коньках и выполнять базовые элементы фигурного катания. Адрес: ул. Энтузиастов, 12В.

Также в новогодние каникулы в Парке спорта самых юных посетителей катка будут развлекать аниматоры. Детскую анимационную программу можно будет посетить с 12:00 до 15:00 с 1 по 7 января.

Все новогодние каникулы до 13 января в ТРЦ "Арена" будет работать выставка космических приключений "Твой космос" (0+). Это интерактивная космическая выставка, которая расположилась на площади более 1000 метров. На ее территории расположилось около 30 индивидуальных экспонатов. Посетители выставки смогут почувствовать себя космонавтами, примерить скафандр, прикоснуться к молнии и многое другое.

Также в "Арене" будет работать еще одна выставка "RoboStars". Это интерактивное шоу роботов-звезд для всей семьи. Посетителей ждет встреча с харизматичными персонажами из мира роботов, увлекательные шоу, представления и образовательная программа.

2
2 января

Фото: vk.com/zoo_22

2 января в барнаульском зоопарке пройдет новогодний праздник. В зоопарке обещают гостям веселье, смех, танцы, песни, а также горячий вкусный чай с печеньем. Начало в 12:00.

Со 2 по 6 января в театре драмы имени Шукшина каждый день будут показывать новогоднюю сказку "Двенадцать месяцев".

3
3 января
Фото: darim.info

С 3 по 5 января в Барнауле будет выступать новосибирский цирк с новогодней развлекательной программой. Все, кто решит посетить выступление, смогут познакомиться с дрессированными животными: гигантскими и карликовыми пуделями, черно-бурыми и рыжими лисами, макакой Мики, питоном-альбиносом, декоративным кроликом Колобком. Также в программе — жонглирование, диаболо, балебанс, волшебник-иллюзионист, китайские тарелочки, эквилибр, хлысты и много другое. Продолжительность представления — 1 час 10 минут. Состоятся выступления в ДК "Сибэнергомаш". Стоимость билетов — от 300 до 600 рублей.

Также 3 января можно посетить мастер-класс по изготовлению новогодней открытки в Алтайском государственном краеведческом музее. Начало — в 14:00. А в Государственном художественном музее покажут, как изготовить сувенир из войлока. Начало в 12:00.

В ГМИЛИКА будет представлена целая программа выходного дня для всех желающих семей, а также музейный праздник для детей и взрослых и просветительная программа. Начнется праздник в 13:00, а закончится — в 17:00.

Музей "Мире времени" с 3 января и на протяжении всех выходных приглашает к себе гостей. У всех посетителей музея будет возможность во время экскурсии по странам и временам узнать не только об удивительных и необычных предметах из прошлого, но и познакомиться с историей развития новогодних игрушек. Причем многие из них можно будет "обнаружить" и сфотографировать здесь же на новогодней елочке в музее.

А те, кто хочет погрузиться в новогоднюю атмосферу с помощью кинематографа, могут сходить на показ анимационных фильмов для детей "12 месяцев" (6+) и "Новогодняя ночь" (0+). Показ будет идти 3 и 4 января в кинотеатре "Премьера".

4
4 января

4 января в Государственном художественном музее пройдет мультимедийное занятие об истории елочной игрушки. Начало в 12:00.

В краеведческом музее состоится музейная программа, в которой расскажут о приметах зимы и особенностях животного мира в период Новогодья. Начало в 13:00. А в 14:00 здесь проведут необычную экспедицию по новогодним традициям. Также в 14:00 в музее пройдет мультимедийная программа "Новый год на фронте и в тылу".

5
5 января

Фото: teatr-skazka.com

В библиотеке имени Шишкова в 12:00 стартует 3-й фестиваль бардовской песни.

В ГМИЛИКА пройдет несколько новогодних мастер-классов: всех желающих научат делать рождественского ангела и Вифлеемскую звезду. Мастер-классы можно посетить и 6 января.

В театре кукол Сказка покажут спектакль "Новогоднее путешествие Емели" (3+). Начало в 11:00.

В концертном зале "Сибирь" состоится концертная программа "Рождественские встречи" с участием финалистов четырех сезонов телепроекта "Поверь в себя" в сопровождении оркестра "Сибирь". Начало в 17:00. Программу покажут и 6 января.

6
6 января

Фото: philharmonia-barnaul.com

В этот день в Барнауле продолжатся новогодние мастер-классы. В краеведческом музее покажут, как изготовить открытку "Рождественская сказка". Начало в 12:00. Также здесь научат делать рождественского ангела. Начало в 13:00. А в 14:00 в музее пройдет мастер-класс по изготовлению символа Нового года.

В художественном музее пройдет мастер-класс по изготовлению тряпичной фигурки ангела. Начало в 12:00.

В филармонии в этот день состоятся сразу два представления. Хореографическую сказку "Конек-горбунок" по произведению Петра Ершова покажут в 11:00 и в 14:00. Показы сказки будут идти с 3 по 7 января.

В 18:00 в филармонии представят сказку "Серебряное копытце". Это один из самых лирических сказов Павла Бажова, основанный на уральском фольклоре.

7
7 января

Если вы захотите отвлечься от новогодней атмосферы, то можете посетить выставку натуральных янтарных инклюзов "Доисторические насекомые в янтаре". Посетители выставки увидят редкие янтарные самородки с включением древних членистоногих, живших на Земле около 500 000 веков назад. Выставку можно посетить в любой день длинных праздничных выходных, она будет работать до 17 марта.

Также в этот день можно посмотреть спектакль "Алладин" (0+) в Государственном музыкальном театре. Кстати, показывать эту постановку будут ежедневно со 2 по 8 января.

8
8 января

Фото: altdrama.ru

В последний день продолжительных выходных можно посетить Молодежный театр Алтая. Здесь будут показывать музыкальный спектакль "Синдбад-Мореход" (6+) по мотивам восточных сказок "Тысяча и одна ночь". Начало в 12:00. Вечером в театре покажут спектакль "Четыре веера из шкатулки" (6+), начало в 15:00.

В театре драмы имени Шукшина покажут комедию "Два ангела, четыре человека" (16+). Начало в 17:30.

9
И еще
Фото: artfile.me
Также на новогодних выходных вы можете покататься на коньках. Адреса катков, их телефоны, стоимость проката коньков вы можете посмотреть в нашей инфографике здесь.

Вы можете скрасить свои выходные еще одним видом спорта — катанием на лыжах. Со списком лыжных баз Барнаула вы можете также ознакомиться в нашей инфографике по этой ссылке.

А если вы хотите выбраться за город и провести время на склоне — можете ознакомиться с нашей подборкой горнолыжных комплексов, где можно покататься на сноуборде и горных лыжах. Список горнолыжек вы можете посмотреть здесь.
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