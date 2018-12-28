Чем заняться в Барнауле в новогодние выходные с 1 по 8 января

1 января

Фото: vk.com/parksporta

1 января, в новогоднюю ночь на площади Сахарова в Барнауле состоится танцевальная программа "12 месяцев!". Барнаульцев ожидают танцевальные и вокальные номера, конкурсы. Дискотека начнется 1 января в 01:00 и продлится она до 03:00.

1 января в 10:00 состоится "Трезвая пробежка", в которой могут принять участие все желающие. Стартует пробежка возле Александро-Невского Собора на ул. Антона Петрова, 211. Продлится она 50 минут. Протяженность маршрута — 2 километра. Во время пробежки будут остановки для разминки. Организатором мероприятия является Молодежный отдел Барнаульской епархии.

1 января в Парке спорта имени Алексея Смертина стартует программа "Стань фигуристом за 7 дней". В течение недели с 13:00 до 14:00 тренеры клуба "Сибирский лед" будут давать бесплатные мастер-классы, на которых любой желающий сможет научиться уверенно стоять на коньках и выполнять базовые элементы фигурного катания. Адрес: ул. Энтузиастов, 12В.

Также в новогодние каникулы в Парке спорта самых юных посетителей катка будут развлекать аниматоры. Детскую анимационную программу можно будет посетить с 12:00 до 15:00 с 1 по 7 января.

Все новогодние каникулы до 13 января в ТРЦ "Арена" будет работать выставка космических приключений "Твой космос" (0+). Это интерактивная космическая выставка, которая расположилась на площади более 1000 метров. На ее территории расположилось около 30 индивидуальных экспонатов. Посетители выставки смогут почувствовать себя космонавтами, примерить скафандр, прикоснуться к молнии и многое другое.

Также в "Арене" будет работать еще одна выставка "RoboStars". Это интерактивное шоу роботов-звезд для всей семьи. Посетителей ждет встреча с харизматичными персонажами из мира роботов, увлекательные шоу, представления и образовательная программа.