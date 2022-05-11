Чем запомнился первый президент Украины Леонид Кравчук, который умер после долгой болезни
В народе политика называли «хитрым лисом», а при его правлении появилось слово «кравчучка»
10 мая скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Политик умер в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. На посту главы государства он пробыл меньше одного срока, но этот период был очень ярким, насыщенным и непростым. Именно Кравчук подписал легендарные Беловежские соглашения, а СМИ называют его одним из главных инициаторов распада СССР. В народе же его знали как очень хитрого политика.
Рассказываем, чем запомнился Леонид Кравчук, что сделал во время своего правления и от чего скончался.
Выходец из КПСС
Интересно, что Кравчук, которого принято считать противником российских позиций, начал свою политическую карьеру как убеждённый коммунист.
Родился он 10 января 1934 года в селе Великий Житин, которое тогда относилось к Польше. Отец будущего политика Макар Кравчук был польским кавалеристом, погиб в 1944 году на одном из фронтов Великой Отечественной войны. Воспитывали Леонида мать и отчим.
В 1958 году Кравчук окончил Киевский университет по специальности «Политэкономия». В студенчестве же он познакомился со своей будущей женой Антониной Мишурой. Уже в 1959 году у супругов родился сын Александр.
В 1960 году Леонид Кравчук пришёл работать консультантом-методистом в Дом политпросвещения. Там он трудился семь лет, побывав в должности лектора, помощника секретаря и главы отдела агитации и пропаганды Черновицкого обкома партии.
После выпуска Кравчук работал преподавателем в Черновицком финансовом техникуме, а позже стал помощником Черновицкого обкома Коммунистической партии УССР. В течение 1970-1988 годов будущий президент Украины работал в Центральном комитете Компартии Украины, дослужившись до завотделом агитации и пропаганды.
Известно, что в 1982-м глава «пропагандистского» отдела Кравчук написал в ЦК докладную записку с предложениями по борьбе с «восточной политикой» Ватикана на западе Украины. В частности, он предлагал изучать проповедническую деятельность священников, обследовать территории церквей и кладбищ, чтобы выявлять и уничтожать «униатско-националистические символы». Также он предлагал выявлять «проуниатски настроенных лиц» и проводить другие идеологические мероприятия.
Также в конце 1980-х Кравчук вступил в открытую полемику со сторонниками независимой Украины на страницах газеты «Вечерний Киев». Там он выражал очень умеренные и консервативные настроения, в целом следуя курсу Компартии. В марте 1990 года Леонид Кравчук избрался депутатом Верховного Совета УССР. В том же году был назначен председателем Верховного Совета УССР.
Беловежские соглашения и распад СССР
Впрочем, в 90-е позиция Кравчука кардинально поменялась. После путча в августе 1991 года он ушёл из КПСС, а 24 августа Верховный Совет УССР под его руководством подписал Акт, провозглашающий независимость Украины.
В 1991 году Кравчук баллотировался на пост президента Украины как беспартийный. На выборах его поддержало более 19 млн человек — это самый большой результат за всю историю страны. В процентах доля голосов составила 61,6% избирателей, что позволило Кравчуку стать президентом Украины.
8 декабря 1991 года Кравчук вместе с президентом РСФСР Борисом Ельциным и главой Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем подписал легендарное Беловежское соглашение, которое поставило точку в истории существования Советского Союза.
Позднее журналисты стали называть его одним из главных виновников распада СССР. В частности, об этом писал итальянский политолог Джульетто Кьеза. Впрочем, и сам Леонид Кравчук этого не скрывал. 19 июня 1992 года он подписал закон, полностью исключающий упоминания об СССР из украинской конституции.
Гиперинфляция и «кравчучки»
Президентом Кравчук был меньше, чем все последующие лидеры Украины. Впрочем, это время было знаковым для страны, а сам политик подписал несколько важнейших документов. В сентябре 1993 года при его участии были достигнуты Массандровские соглашения, определившие судьбу Черноморского флота и ядерных объектов на территории Украины.
А 14 января 1994-го Кравчук подписал «Трёхстороннее заявление» президентов Украины, США и России, по которому всё украинское ядерное оружие вывезли в Россию.
В сознании простого украинского народа время под руководством первого президента запомнилось жутким экономическим кризисом и огромной гиперинфляцией. В период правления Кравчука в обороте были купюры номиналом в миллионы гривен.
В честь него назвали даже ручную тележку для перевозки грузов, которой тогда пользовались перекупщики. Благодаря торговле на «диких» рынках украинцы выживали в кризис. Тележку стали именовать «кравчучкой».
В итоге на посту президента Украины он пробыл 32 месяца. В 1993-м по стране прокатились массовые забастовки, под давлением которых глава государства согласился провести досрочные выборы. Они состоялись в 1994 году, а Кравчук во втором туре уступил Леониду Кучме. Так закончилась история его президентства.
Каким запомнили Леонида Кравчука?
В народе всегда отмечали его гибкость и изворотливость в политических вопросах. За это украинцы прозвали Кравчука «хитрым лисом». В ходу был даже анекдот, наглядно демонстрирующий «таланты» президента.
В шуточной выдуманной истории Леонид Кравчук, Борис Ельцин и Джордж Буш — старший бежали из одного здания в другое под ливнем. Промокли все, кроме Кравчука. Свой успех он якобы объяснил так: «А я осторожно, между капельками».
Также крылатой стала его фраза «Имеем, что имеем» (укр. «Маємо, що маємо»), которой он оправдывал трудности жизни в независимой Украине.
Как о Кравчуке отзываются в России?
Российские лидеры общественного мнения также считают Кравчука одним из главных виновников распада СССР. Кроме того, в упрёк первому президенту Украины ставят его резкую смену курса, благодаря которому он и возглавил страну, а также националистические настроения.
«Но если говорить об историческом плане, наверное, его личность хорошо выявляет то, насколько советский партийный и государственный аппарат позднесоветского периода был националистически настроен в республиках, и то, что, в общем-то, между партийным аппаратом поздней советской Украины и бандеровцами по большому счёту никакой разницы не было. Это были очень идеологически близкие сообщества. И если говорить о 1980-х годах, то бандеровцы так или иначе уже преобладали идеологически и количественно в партийных органах власти Украинской ССР», — цитируют «Известия» политолога Олега Неменского.
В числе позитивных моментов времени правления Кравчука эксперты называют его решение отказаться от ядерного оружия.
Но в целом российские политики и общественные деятели относились к первому украинскому президенту негативно. Впрочем, он и сам нередко называл Россию своим врагом.
От чего умер экс-президент Украины Леонид Кравчук?
Леонид Кравчук скончался от долгой и продолжительной болезни сердца. Известно, что после проведённой операции он долгое время находился на реабилитации в Германии. Первый президент Украины умер на 89-м году жизни.