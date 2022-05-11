Чем запомнился первый президент Украины Леонид Кравчук, который умер после долгой болезни

Выходец из КПСС

Интересно, что Кравчук, которого принято считать противником российских позиций, начал свою политическую карьеру как убеждённый коммунист.

Родился он 10 января 1934 года в селе Великий Житин, которое тогда относилось к Польше. Отец будущего политика Макар Кравчук был польским кавалеристом, погиб в 1944 году на одном из фронтов Великой Отечественной войны. Воспитывали Леонида мать и отчим.

В 1958 году Кравчук окончил Киевский университет по специальности «Политэкономия». В студенчестве же он познакомился со своей будущей женой Антониной Мишурой. Уже в 1959 году у супругов родился сын Александр.

В 1960 году Леонид Кравчук пришёл работать консультантом-методистом в Дом политпросвещения. Там он трудился семь лет, побывав в должности лектора, помощника секретаря и главы отдела агитации и пропаганды Черновицкого обкома партии.

После выпуска Кравчук работал преподавателем в Черновицком финансовом техникуме, а позже стал помощником Черновицкого обкома Коммунистической партии УССР. В течение 1970-1988 годов будущий президент Украины работал в Центральном комитете Компартии Украины, дослужившись до завотделом агитации и пропаганды.

Известно, что в 1982-м глава «пропагандистского» отдела Кравчук написал в ЦК докладную записку с предложениями по борьбе с «восточной политикой» Ватикана на западе Украины. В частности, он предлагал изучать проповедническую деятельность священников, обследовать территории церквей и кладбищ, чтобы выявлять и уничтожать «униатско-националистические символы». Также он предлагал выявлять «проуниатски настроенных лиц» и проводить другие идеологические мероприятия.

Также в конце 1980-х Кравчук вступил в открытую полемику со сторонниками независимой Украины на страницах газеты «Вечерний Киев». Там он выражал очень умеренные и консервативные настроения, в целом следуя курсу Компартии. В марте 1990 года Леонид Кравчук избрался депутатом Верховного Совета УССР. В том же году был назначен председателем Верховного Совета УССР.