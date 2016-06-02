Что делать, если опоздал на самолет?

При покупке авиабилета перевозчик всегда информирует клиента о том, что регистрация на внутренние рейсы заканчивается за 40–45 минут до вылета, на международные рейсы - за 1,5 часа. Именно поэтому в аэропорт рекомендуется приезжать заблаговременно. Но что делать, если произошло непредвиденное и в конечном итоге вы опоздали на самолёт? Подробнее – в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".

1 Как быстро пройти регистрацию? Если вы прибыли в аэропорт, а самолет еще не улетел и у вас есть в запасе минимум 30 минут, вам стоит поспешить к стойке для опаздывающих пассажиров. Это позволит вам оперативно пройти процедуру регистрации, но за это придется заплатить порядка двух тысяч рублей. Для пассажиров бизнес-класса эта услуга будет бесплатной.



Стоит отметить, что такие стойки для опоздавших пассажиров есть не во всех аэропортах. В таком случае вам следует поспешить найти возле стоек регистрации представителя вашей авиакомпании, он сможет провести вас на борт, пока самолёт не взлетел. Сотрудник сможет вам помочь, если в запасе осталось не менее получаса.



Это связано с тем, что воздушные суда перед вылетом проходят процедуру предполетной подготовки, от которой во многом зависит безопасность пассажиров. Начинается она после посадки пассажиров, и ради одного клиента ее не будут переносить. Ведь в небе все должно быть четко по расписанию. Задержка может обернуться тем, что самолет выпадет из очереди. Перенос вылета борта даже на несколько минут может привести к многочасовым опозданиям, а это грозит серьезным материальным ущербом.

2 Успеть на посадку Стоит отметить, что на международный рейс помимо регистрации необходимо пройти паспортный и таможенный контроль, а это тоже определенное время и там также могут быть очереди. Даже если вы зарегистрируетесь на рейс через интернет, все равно можно не успеть на рейс, если только представитель авиакомпании не проведет вас без очереди.



В зависимости от типа судна и способа посадки на борт время посадки на рейс может заканчиваться за 10-20 минут до вылета. Обычно пассажиров, прошедших регистрацию и не прибывших на посадку, дополнительно вызывают по громкой связи. Но поиски вашей персоны не дают гарантию того, что воздушное судно не улетит без вас. То же самое касается и пассажиров, зарегистрировавшихся на рейс через интернет, ведь наличие посадочного талона не означает, что рейс будут задерживать. В таком случае будет считаться, что вы просто опоздали на самолет.

3 Что делать, если самолет улетел без вас?



Если самолёт улетел без вас, обратитесь к представителю авиакомпании в аэропорту. Пассажиру бизнес-класса и первого класса при наличии свободных мест предложат вылететь ближайшим самолетом в пункт назначения. Обладателю билета эконом-класса сотрудник авиакомпании поможет найти подходящий следующий рейс по оптимальным для пассажира условиям. К тому же необходимо сдать или обменять неиспользованный билет. За возвращенный билет можно получить компенсацию, но обычно это не более 75% от стоимости билета, а чаще даже намного меньше. Если же вы не сможете подтвердить веские причины своего опоздания, в компенсации могут отказать полностью. К тому же существуют самые дешевые тарифы, которые автоматически запрещают возврат билета или компенсацию за опоздание.



Если вы опоздали на стыковочный рейс из-за задержки первого самолета, то ответственность лежит на авиаперевозчике, по чьей вине это произошло. Он должен будет отправить вас ближайшим рейсом в пункт назначения, но условия перелета будут зависеть от политики вашей авиакомпании. Даже если вам не предоставили другой билет, обязательно сохраните чеки и квитанции об оплате нового билета и прочих расходах, поскольку по возвращении вы сможете написать претензию в представительство компании. Если вы опоздали на второй самолет по собственным причинам, вам вернут лишь часть от стоимости билета либо могут и вовсе отказать в возврате.



