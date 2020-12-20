Что делать, если в доме выбивает автоматы. Ответы БГЭС на важные вопросы

Спишут ли пени, если заплатить долг до конца года, должен ли новый владелец квартиры оплачивать долги прежнего хозяина и что делать, если в новом доме выбивает автоматы. На эти и другие вопросы читателей amic.ru отвечают специалисты Барнаульской горэлектросети. Другие важные темы, поднятые барнаульцами и ответы на них смотрите в нашей рубрике "онлайн-конференции".

1 Спишут ли пени, если погасить сумму задолженности до конца этого года? Барнаульская горэлектросеть готова списать всю сумму пени абоненту, погасившему в период с 23 ноября до 31 декабря 2020 года, задолженность за электроэнергию. При этом ограничений на сумму пеней нет. Но обратите внимание: на юридических лиц эти условия не распространяются. А также не будут списаны пени, начисленные по итогам судебного производства.

2 Предыдущий собственник квартиры оставил долги за электроэнергию. Кто должен их оплачивать? При покупке квартиры новый собственник не несет ответственность за долги бывшего владельца. Ваша ситуация урегулируется сразу после переоформления лицевого счета. Для этого нужно направить на электронный адрес bges@bges.ru заявление и приложенные к нему документы: выписку из ЕГРН, выписку о количестве проживающих в квартире человек, договор купли-продажи, копию паспорта нового собственника, а также документ, подтверждающий показания счетчика на день покупки квартиры.

3 Собираемся уехать на месяц. Можно ли заранее внести оплату за электричество, чтобы не допустить просрочки по платежам? Вы в любое время можете оплатить любую сумму за электроэнергию в качестве авансового платежа. Или подождать электронную квитанцию, которая формируется после полученных с 21 по 25 число показаний электросчетчика и произведенного начисления. В конце месяца, примерно 30 числа, квитанция в электронном виде появляется в базе всех систем, которыми могут воспользоваться наши абоненты для оплаты электроэнергии. Так что при наличии Интернета с помощью онлайн-сервисов можно будет совершить платеж из любой точки мира. Напомним, что дистанционно оплатить за электричество можно через личные кабинеты БГЭС, Системы "Город", ГИС ЖКХ, с помощью Сбербанк Онлайн, его мобильного приложения, а также услуги "Автоплатеж"

4 Живу в новом доме, электропроводка в квартире новая, но одновременно несколько приборов включать не могу, срабатывают автоматы. Что делать? Максимальная мощность энергопринимающих устройств квартиры определена проектом жилого дома, исходя из этого выбраны сечения проводников и аппараты защит. Если превышать допустимые значения включением дополнительной мощности, то защитные автоматы будут отключать перегруженный участок. Решить эту проблему и снять ограничения можно только с помощью реконструкции внутриквартирной и общедомовой сети. Для получения разрешения владелец квартиры в МКД должен обратиться в свою управляющую компанию.