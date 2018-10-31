Что изменится для россиян с ноября 2018 года
Amic.ru публикует краткий обзор изменений в российском законодательстве
Сразу несколько изменений в законодательстве начнут действовать в России с ноября 2018 года. Подробнее о нововведениях рассказываем в обзоре Amic.ru.
С 11 ноября в России вступят в силу требования, согласно которым владельцам легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонн запрещено передвигаться на летней резине в зимний период (в декабре, январе и феврале). Помимо этого, водителям запрещено будет устанавливать на одну ось автомобиля шины разных моделей, разного размера, конструкции с разными категориями скорости, рисунками протектора, новые и не новые или восстановленные шины, а также нельзя ставить зимние шины не на все колеса. Штраф за нарушение составит 500 рублей.
На другой транспорт — мотоциклы, автобусы, грузовики весом более 3,5 тонн летние шины устанавливать можно.
С ноября вступают в силу изменения, касающиеся правил охраны труда на стройке. Работодатель обязан будет проводить спецоценку условий труда. В случае, если условия труда являются вредными или опасными, работодатель должен принимать меры для того, чтобы возникающие риски снизить. Тем, кто работает на высоте, должны быть предоставлены средства индивидуальной и коллективной защиты.
Кроме того, работодатель должен будет бесплатно доставлять работников до строительных объектов.
С 1 ноября в России временно приостановится выдача полисов обязательного медицинского страхования.
Старые полисы ОМС действовать продолжат, сообщают в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что все старые медполисы необходимо заменить на новые до 1 ноября. Эта информация была недостоверной. Все полисы — и старого, и нового образца — бессрочные. Скорее всего, путаница возникла в связи с тем, что если человек недоволен работой своей страховой компании, он может сменить ее раз в год — до 1 ноября.
Если подать документы на замену полиса или смену страховой компании вы не успели, то придется дожидаться января 2019 года.