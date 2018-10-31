Что изменится для россиян с ноября 2018 года

Amic.ru публикует краткий обзор изменений в российском законодательстве

1 ноября 2018, 06:23, Олеся Пастухова

Сразу несколько изменений в законодательстве начнут действовать в России с ноября 2018 года. Подробнее о нововведениях рассказываем в обзоре Amic.ru.

1
Запрет езды на летней резине

С 11 ноября в России вступят в силу требования, согласно которым владельцам легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонн запрещено передвигаться на летней резине в зимний период (в декабре, январе и феврале). Помимо этого, водителям запрещено будет устанавливать на одну ось автомобиля шины разных моделей, разного размера, конструкции с разными категориями скорости, рисунками протектора, новые и не новые или восстановленные шины, а также нельзя ставить зимние шины не на все колеса. Штраф за нарушение составит 500 рублей.

На другой транспорт — мотоциклы, автобусы, грузовики весом более 3,5 тонн летние шины устанавливать можно.

2
Новый портал госзакупок
С 1 ноября начнет работу торговый агрегатор "Березка". Через него должны будут совершаться госзакупки малого объема (от 100 до 400 тысяч рублей). Цель создания агрегатора — расширение возможностей предпринимателей предлагать свои товары госзаказчикам. Пока что через "Березку" будет осуществляться покупка канцелярских товаров. Полноценно агрегатор заработает с 1 марта 2019 года.
3
Новые правила охраны труда на стройке

С ноября вступают в силу изменения, касающиеся правил охраны труда на стройке. Работодатель обязан будет проводить спецоценку условий труда. В случае, если условия труда являются вредными или опасными, работодатель должен принимать меры для того, чтобы возникающие риски снизить. Тем, кто работает на высоте, должны быть предоставлены средства индивидуальной и коллективной защиты.

Кроме того, работодатель должен будет бесплатно доставлять работников до строительных объектов.

4
На Ямайку можно уехать на 90 дней
С 26 ноября Россия и Ямайка взаимно отменят визовый режим. Россияне смогут отдыхать на Ямайке в течение 90 дней. Раньше срок пребывания в этой стране ограничивался 60 днями.
5
Усложнится демонстрация фильмов
Со 2 ноября демонстрация фильмов на кинофестивалях без прокатного разрешения усложнится. Будет введено понятие кинофестиваля. У него должно быть жюри, конкурсная программа продолжительностью не более десяти дней, а показ картины возможен, если она была снята не больше года назад. Список проводимых в России международных фестивалей должен будет ежегодно утверждать Минкульт. Таким образом, под угрозой окажутся ретроспективы, спецпоказы, недели кино, фестивали национального фильма и другие мероприятия без конкурса и жюри.
6
Не будут выдаваться полисы ОМС
Получить права после

Получить права после "пьяной" езды станет проще

С 1 ноября в России временно приостановится выдача полисов обязательного медицинского страхования.

Старые полисы ОМС действовать продолжат, сообщают в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что все старые медполисы необходимо заменить на новые до 1 ноября. Эта информация была недостоверной. Все полисы — и старого, и нового образца — бессрочные. Скорее всего, путаница возникла в связи с тем, что если человек недоволен работой своей страховой компании, он может сменить ее раз в год — до 1 ноября.

Если подать документы на замену полиса или смену страховой компании вы не успели, то придется дожидаться января 2019 года.

7
Таможенные платежи будут взиматься по-новому
С 1 ноября в России таможенные платежи в рамках интернет-торговли будут взиматься по-новому. Нововведение пока будет работать в рамках эксперимента. Согласно ему, таможенные платежи будут уплачиваться покупателем в момент совершения покупки.
8
Штрафы за отсутствие ОСАГО
Водителей, у которых нет полисов ОСАГО, будут штрафовать. На дорогах начнут работать камеры, которые смогут распознать автомобиль, на который не было оформлено ОСАГО. Пока что новшество будет введено в Москве, позднее — в других регионах. Сумма штрафа может доходить до 800 рублей. Штрафы могут выписываться несколько раз, законом их количество не ограничено.
9
Игровые площадки станут безопаснее
С 17 ноября в стране начнут действовать новые требования к безопасности оборудования и покрытия, к проектированию, производству, монтажу, эксплуатации, хранению, перевозке и утилизации детских игровых площадок. Это нововведение не будет распространяться на те игровые площадки, которые были введены в эксплуатацию раньше 17 ноября.
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