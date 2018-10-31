Что изменится для россиян с ноября 2018 года

Запрет езды на летней резине

С 11 ноября в России вступят в силу требования, согласно которым владельцам легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 тонн запрещено передвигаться на летней резине в зимний период (в декабре, январе и феврале). Помимо этого, водителям запрещено будет устанавливать на одну ось автомобиля шины разных моделей, разного размера, конструкции с разными категориями скорости, рисунками протектора, новые и не новые или восстановленные шины, а также нельзя ставить зимние шины не на все колеса. Штраф за нарушение составит 500 рублей.

На другой транспорт — мотоциклы, автобусы, грузовики весом более 3,5 тонн летние шины устанавливать можно.