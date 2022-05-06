Что известно о блогере Некоглае и смертельном ДТП, в которое он попал в центре Москвы?

Поездка Николая Лебедева на своем Porcshe закончилась жуткой аварией

6 мая 2022, 12:53

Страшное ДТП произошло вечером 5 мая в центре Москвы. В числе участников аварии оказался известный блогер Николай Лебедев (Некоглай). Позднее он и сам рассказал подробности случившегося. По словам блогера, есть погибшие. В машине он был не один, а с известным MMA-бойцом.

Рассказываем, кто такой блогер Некоглай, чем он известен и какая информация есть на данный момент о смертельном ДТП.

  1. Кто такой Некоглай?

    Николай Лебедев — молодой блогер, который известен в Рунете под именем Некоглай. Фактов о его биографии немного. Сейчас парню 21 год, а родом он из Кишинёва.

    Прославился он благодаря своим игровым трансляциям на платформе Twitch. Канал Некоглай завёл ещё в 2016 году, показывая там свои игры в «доту» и Counter Strike: Global Offensive. Молодой человек набрал большую популярность, конкурируя по количеству аудитории даже с зарубежными стримерами.

    Пиком «хайпа» Некоглая стал январь 2022 года. Во время одной из совместных трансляций с другим стримером Лебедев установил рекорд русскоязычного «Твича». В пиковые трансляции их стрим смотрели 578 тысяч зрителей.

  2. Что известно о ДТП, в которое попал блогер?

    Авария произошла вечером 5 мая. По сообщению московского дептранса, возле Белорусского вокзала столкнулись три автомобиля.

    «На Тверском путепроводе (на пересечении с улицей Бутырский Вал) столкнулись три автомобиля», — цитирует ведомство РИА Новости.

    В ведомстве сообщили, что движение в результате аварии затруднено не было.

    Чуть позднее о ДТП у себя в соцсетях рассказал сам Некоглай. По его словам, в его Porsche на большой скорости врезалась другая машина.

    «Я не понимаю, что происходит. Мой мозг не понимает, что происходит. Это ****** (катастрофа, — прим. ред.). Ты просто едешь, а в тебя влетают на 100+», — цитирует стримера Пятый канал.

    Известно также, что в машине вместе с Николаем Лебедевым находился российский боец ММА Асхаб Магомедов.

  3. Сколько человек погибло в смертельной аварии?

    Некоглай и его пассажир Асхаб Магомедов уцелели. Но сам Лебедев предварительно сообщил, что в аварии погибли два человека.

    «Мы ехали на зелёный, в нас влетели чуваки на скорости огромной — более 100 км/ч на красный. Я так понял, там два трупа», — передаёт его сообщение в соцсетях Пятый канал.

    Позднее телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на собственные источники сообщил, что в результате ДТП погиб один человек, а ещё двое пострадали. Их личности не раскрываются.

    По данным Пятого канала, скончался мужчина 1990 года рождения — водитель каршеринга на KIA. Сообщается также, что в результате столкновения он оказался заблокирован в автомобиле.

  4. В каком состоянии находится сам Лебедев?

    У блогера сотрясение мозга, о чём он сам сообщил в своих соцсетях. У его пассажира, Асхаба Магомедова, тоже травма головы.

    «Только что на скорости в меня ********* (врезались, — прим. ред.) на скорости. Это моя машина, это мой Porsche, а в меня ********* (врезались, — прим. ред.). У меня сотрясение, у Асхаба разбита голова», — цитирует Некоглая Пятый канал.

    Блогер при этом подчеркнул, что находится в шоке и пока никаких эмоций по поводу случившегося не испытывает.

  5. Кто виноват в ДТП и грозит ли что-то Некоглаю?

    Об этом говорить пока рано — сначала правоохранительные органы должны провести проверку по факту происшествия.

    Но Пятый канал, ссылаясь на собственные источники, предварительно сообщил, что в аварии виновен погибший водитель каршеринга на KIA. Он якобы выехал на красный сигнал светофора. Но пока официального подтверждения этой информации нет.

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