Что известно о блогере Некоглае и смертельном ДТП, в которое он попал в центре Москвы?
Поездка Николая Лебедева на своем Porcshe закончилась жуткой аварией
Страшное ДТП произошло вечером 5 мая в центре Москвы. В числе участников аварии оказался известный блогер Николай Лебедев (Некоглай). Позднее он и сам рассказал подробности случившегося. По словам блогера, есть погибшие. В машине он был не один, а с известным MMA-бойцом.
Рассказываем, кто такой блогер Некоглай, чем он известен и какая информация есть на данный момент о смертельном ДТП.
Кто такой Некоглай?
Николай Лебедев — молодой блогер, который известен в Рунете под именем Некоглай. Фактов о его биографии немного. Сейчас парню 21 год, а родом он из Кишинёва.
Прославился он благодаря своим игровым трансляциям на платформе Twitch. Канал Некоглай завёл ещё в 2016 году, показывая там свои игры в «доту» и Counter Strike: Global Offensive. Молодой человек набрал большую популярность, конкурируя по количеству аудитории даже с зарубежными стримерами.
Пиком «хайпа» Некоглая стал январь 2022 года. Во время одной из совместных трансляций с другим стримером Лебедев установил рекорд русскоязычного «Твича». В пиковые трансляции их стрим смотрели 578 тысяч зрителей.
Что известно о ДТП, в которое попал блогер?
Авария произошла вечером 5 мая. По сообщению московского дептранса, возле Белорусского вокзала столкнулись три автомобиля.
«На Тверском путепроводе (на пересечении с улицей Бутырский Вал) столкнулись три автомобиля», — цитирует ведомство РИА Новости.
В ведомстве сообщили, что движение в результате аварии затруднено не было.
Чуть позднее о ДТП у себя в соцсетях рассказал сам Некоглай. По его словам, в его Porsche на большой скорости врезалась другая машина.
«Я не понимаю, что происходит. Мой мозг не понимает, что происходит. Это ****** (катастрофа, — прим. ред.). Ты просто едешь, а в тебя влетают на 100+», — цитирует стримера Пятый канал.
Известно также, что в машине вместе с Николаем Лебедевым находился российский боец ММА Асхаб Магомедов.
Сколько человек погибло в смертельной аварии?
Некоглай и его пассажир Асхаб Магомедов уцелели. Но сам Лебедев предварительно сообщил, что в аварии погибли два человека.
«Мы ехали на зелёный, в нас влетели чуваки на скорости огромной — более 100 км/ч на красный. Я так понял, там два трупа», — передаёт его сообщение в соцсетях Пятый канал.
Позднее телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на собственные источники сообщил, что в результате ДТП погиб один человек, а ещё двое пострадали. Их личности не раскрываются.
По данным Пятого канала, скончался мужчина 1990 года рождения — водитель каршеринга на KIA. Сообщается также, что в результате столкновения он оказался заблокирован в автомобиле.
В каком состоянии находится сам Лебедев?
У блогера сотрясение мозга, о чём он сам сообщил в своих соцсетях. У его пассажира, Асхаба Магомедова, тоже травма головы.
«Только что на скорости в меня ********* (врезались, — прим. ред.) на скорости. Это моя машина, это мой Porsche, а в меня ********* (врезались, — прим. ред.). У меня сотрясение, у Асхаба разбита голова», — цитирует Некоглая Пятый канал.
Блогер при этом подчеркнул, что находится в шоке и пока никаких эмоций по поводу случившегося не испытывает.
Кто виноват в ДТП и грозит ли что-то Некоглаю?
Об этом говорить пока рано — сначала правоохранительные органы должны провести проверку по факту происшествия.
Но Пятый канал, ссылаясь на собственные источники, предварительно сообщил, что в аварии виновен погибший водитель каршеринга на KIA. Он якобы выехал на красный сигнал светофора. Но пока официального подтверждения этой информации нет.