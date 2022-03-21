Что известно о капитане флота Андрее Палие, который погиб в ходе спецоперации на Украине?
О гибели высокопоставленного офицера сообщил губернатор Севастополя
Во время проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан I ранга Андрей Палий. Об этом 20 марта у себя в Telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Позднее информацию подтвердила сенатор Совета Федерации Екатерина Алтабаева. По словам чиновников, офицер погиб в бою. В Минобороны эти сообщения пока никак не прокомментировали.
Рассказываем, что известно об Андрее Палие и том, как он погиб.
Как погиб капитан Андрей Палий?
О том, когда это случилось, пока не сообщается. По словам Развожаева, офицер погиб в боях за Мариуполь. Об этом же сообщила и Алтабаева.
«В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан I ранга Андрей Николаевич Палий», — написала она у себя во «ВКонтакте».
Никаких других обстоятельств гибели Андрея Палия чиновники не сообщили.
Что известно о высокопоставленном военном?
Андрей Палий — выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища, которое окончил в 1992 году. В 1993 году он отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить в Россию, на Северный флот. Офицер проходил службу на эсминце «Бесстрашный» и большом противолодочном корабле «Очаков». По данным сенатора Алтабаевой, Палий в 2008 году участвовал в операции «по принуждению Грузии к миру».
Что о его гибели говорят представители власти?
Развожаев сообщил, что был знаком с Палием лично.
«Андрей Николаевич выбрал делом своей жизни защищать Родину и погиб за наше мирное будущее», — написал губернатор.
Он назвал Палия «открытым и порядочным человеком», а также настоящим офицером из военной династии.
«Все, кто хоть раз общался с ним, навсегда запомнят его отзывчивость. Он пользовался большим авторитетом на флоте, понимающий и слышащий, умел найти подход к любому человеку», — пишет Развожаев.
Была с ним знакома и Екатерина Алтабаева.
«Офицер с большой буквы, мужественный защитник нашей Родины, преданный присяге и Военно-морскому флоту. Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь. Его любили и уважали подчинённые. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе», — написала она во «ВКонтакте».
Сколько российских военных погибло в ходе спецоперации?
В Минобороны не сообщали о потерях с 1 марта. Тогда представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации погибло 498 российских военнослужащих. Ещё 1597 человек получили ранения. После этого ведомство никаких других данных о потерях не давало.