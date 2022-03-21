Что известно о капитане флота Андрее Палие, который погиб в ходе спецоперации на Украине?

Во время проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан I ранга Андрей Палий. Об этом 20 марта у себя в Telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Позднее информацию подтвердила сенатор Совета Федерации Екатерина Алтабаева. По словам чиновников, офицер погиб в бою. В Минобороны эти сообщения пока никак не прокомментировали.

Рассказываем, что известно об Андрее Палие и том, как он погиб.

Как погиб капитан Андрей Палий? О том, когда это случилось, пока не сообщается. По словам Развожаева, офицер погиб в боях за Мариуполь. Об этом же сообщила и Алтабаева. «В ходе проведения специальной операции на Украине в боях за освобождение Мариуполя от нацистов погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан I ранга Андрей Николаевич Палий», — написала она у себя во «ВКонтакте». Никаких других обстоятельств гибели Андрея Палия чиновники не сообщили. Что известно о высокопоставленном военном? Андрей Палий — выпускник Киевского высшего военно-морского политического училища, которое окончил в 1992 году. В 1993 году он отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить в Россию, на Северный флот. Офицер проходил службу на эсминце «Бесстрашный» и большом противолодочном корабле «Очаков». По данным сенатора Алтабаевой, Палий в 2008 году участвовал в операции «по принуждению Грузии к миру». Что о его гибели говорят представители власти? Развожаев сообщил, что был знаком с Палием лично. «Андрей Николаевич выбрал делом своей жизни защищать Родину и погиб за наше мирное будущее», — написал губернатор. Он назвал Палия «открытым и порядочным человеком», а также настоящим офицером из военной династии. «Все, кто хоть раз общался с ним, навсегда запомнят его отзывчивость. Он пользовался большим авторитетом на флоте, понимающий и слышащий, умел найти подход к любому человеку», — пишет Развожаев. Была с ним знакома и Екатерина Алтабаева. «Офицер с большой буквы, мужественный защитник нашей Родины, преданный присяге и Военно-морскому флоту. Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь. Его любили и уважали подчинённые. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе», — написала она во «ВКонтакте». Сколько российских военных погибло в ходе спецоперации? В Минобороны не сообщали о потерях с 1 марта. Тогда представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что в ходе спецоперации погибло 498 российских военнослужащих. Ещё 1597 человек получили ранения. После этого ведомство никаких других данных о потерях не давало.