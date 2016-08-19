Что известно о новом министре образования Ольге Васильевой?

Сколько лет новому министру образования Ольге Васильевой и где она училась?

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Политика Ливанов отправлен в отставку. Новым министром образования стала Васильева

О возрасте женщин обычно не спрашивают. Но поскольку Ольга Юрьевна теперь министр, мы расскажем. Ольга Васильева родилась в 1960 году. Она получила целых три высших образования. Является доктором исторических наук, профессором истории. При этом очевидно, она человек творческий, ибо первое высшее образование она получила на дирижерско-хоровом отделении Московского государственного института культуры.

После этого она отучилась на историческом факультете Московского педагогического института, а также выпустилась с факультета "Международные отношения" Дипломатической академии.

В позднесоветский период – с 1987 по 1990 год Васильева была аспиранткой Института российской истории Академии наук.

Затем защитила кандидатскую диссертацию. Кстати, тема исследования теперешнего министра образования была весьма занимательна для того времени - "Советское государство и патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны".

Докторская степень ею получена после защиты диссертации на тему "РПЦ в политике Советского государства в 1943-1948 годы".