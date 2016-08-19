Что известно о новом министре образования Ольге Васильевой?
Доктору исторических наук с богатым послужным списком доверили одну из главных сфер российского общества
Фото: realnoevremya.ru
Министр образования и науки неожиданно сменился в России. Дмитрия Ливанова, прослывшего реформатором Академии наук сменила чиновница из администрации президента Ольга Васильева. Кто она такая - читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ":
О возрасте женщин обычно не спрашивают. Но поскольку Ольга Юрьевна теперь министр, мы расскажем. Ольга Васильева родилась в 1960 году. Она получила целых три высших образования. Является доктором исторических наук, профессором истории. При этом очевидно, она человек творческий, ибо первое высшее образование она получила на дирижерско-хоровом отделении Московского государственного института культуры.
После этого она отучилась на историческом факультете Московского педагогического института, а также выпустилась с факультета "Международные отношения" Дипломатической академии.
В позднесоветский период – с 1987 по 1990 год Васильева была аспиранткой Института российской истории Академии наук.
Затем защитила кандидатскую диссертацию. Кстати, тема исследования теперешнего министра образования была весьма занимательна для того времени - "Советское государство и патриотическая деятельность Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны".
Докторская степень ею получена после защиты диссертации на тему "РПЦ в политике Советского государства в 1943-1948 годы".
Хороший вопрос. Надо сказать, трудовая деятельность нового министра образования весьма любопытна. После аспирантуры и до 2002 года Ольга Васильева работала в Центре Истории религии и Церкви Института российской истории Академии наук, преподавала в Сретенской духовной семинарии. Затем она стала приближаться к околовластным институтам, возглавив кафедру религиоведения Российской академии государственной службы при президенте РФ.
До последнего времени Ольга Васильева занимала кресло заместителя начальника управления по общественным проектам. Также она числится профессором кафедры государственно-конфессиональных отношений РАНХиГС.
Ну, хотя бы ее тесная связь с религоведением. Сама Васильева в одном из своих интервью рассказывала, что родилась в религиозной семье. Именно поэтому и кандидатская и докторская диссертации, которые она защитила в 1990-е годы, посвящены деятельности Русской православной церкви в Великую Отечественную войну и первые послевоенные годы.По сообщению "Коммерсанта", в 2013 году, Васильева была в числе организаторов выставки "Православная Русь. Романовы" в Манеже. Авторы выставки рассказывали, что Романовы сумели "победить внутренних и внешних врагов", а декабристы планировали повергнуть Россию в "кровавый хаос смуты".
Также Васильева читала лекции по патриотизму членам партии "Единая Россия". В частности, как пишет "Коммерсант", в одной из своих лекций она рассказывала, что Сталин проводил важнейшую работу по единению нации, занимался пропагандой русского языка и литературы, что и позволило ему выиграть войну с Гитлером.
Кроме того, Васильева — написала множество материалов про церковь. Среди них: „Церковный сталинизм“: легенды и факты, "Государственно-церковные отношения хрущевского периода" и т. д.
Также госпожа Васильева была в составе рабочей группы по разработке стандарта преподавания истории в школах.
"Сегодня у нас дети, завтра у нас народ", - сказала Васильева. По ее словам,нужно заботиться о материальном положении учителей. При этом она отметила, что в России нужно совершенствовать систему повышения квалификации учителей. О возможных кадровых перестановках в министерстве Ольга Юрьевна говорить не стала.
О, тут мнения самые разноречивые. Рассмотрим некоторые. Глава управления АП по общественным проектам Павел Зенькович, бывший начальник Васильевой, в интервью РИА новости назвал ее "потрясающим экспертом". "Работала учителем, преподавателем в вузе, заведующей кафедрой, знает все процессы изнутри. Она свой человек в сфере образования и науки", — цитирует агентство слова Зеньковича.
А источник "Ведомостей", близкий к руководству нынешнего Минобрнауки, назвал назначение Васильевой на пост министра "плевком в сторону модернизационных идей". При этом собеседник РБК считает Васильеву "профессиональным человеком", "толковым историком" и "сильным патриотом".