Что известно о падении ракеты на востоке Польши?

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили о падении двух ракет на востоке республики, вблизи границы с Украиной. В результате погибли два человека. Вскоре МИД Польши заявил, что ракеты были российскими. В Минобороны РФ такие заявления назвали провокацией и сообщили, что ударов вблизи с украинско-польской границей не наносили. В то же время президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что им только предстоит выяснить, кто именно запустил эти боеприпасы. Всё, что известно на данный момент об этом инциденте, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Что произошло в Польше?

О том, что две ракеты попали в зерносушилки и унесли жизни двух человек в деревне Пшеводув на востоке республики вечером 15 ноября, сообщило польское радио Zet. Спустя несколько часов МИД Польши выступил с заявлением, что упало не две, а одна ракета и она была российского производства, написал «Коммерсант». При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что на настоящий момент они не располагают проверенными данными, какая страна запустила ракету, и выяснять это будет следствие, но отметил, что, «вероятнее всего, это была ракета российского производства», сообщает ТАСС. Кроме того, он распорядился провести в среду заседание Совета национальной безопасности. В Польше также решили повысить боеготовность ряда воинских частей и всех ключевых служб, в том числе специальных.

Президент США Джо Байден в разговоре с Дудой предложил Варшаве полную поддержку Вашингтона в связи с ракетным инцидентом. При этом Байден сообщил The Guardian, что сомневается, что упавшая в Польше ракета была запущена из России, передаёт «Коммерсант». Он отметил, что окончательные выводы можно будет сделать после завершения расследования, но «маловероятно, в смысле траектории, что эта ракета была запущена из России», отметил Байден.

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Как на это отреагировали в России и чем это может грозить?

Заявления польских СМИ и официальных лиц о том, что ракеты были российскими, наше Минобороны назвало провокацией. В ведомстве отметили, что это может привести к эскалации обстановки.

В Минобороны уточнили, что не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы. Кроме того, опубликованные польскими СМИ фотографии обломков ракет указывают, что они не имеют отношения к российским средствам поражения.

Напомним, пятая статья устава НАТО касается принципа коллективной обороны альянса. В ней говорится, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех её членов.

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Что известно об упавшей на территории Польши ракете?

По предварительным данным СМИ, найденные обломки могут быть частями ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300. Такие ракеты стоят на вооружении ВСУ. Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.

Политолог Сергей Марков в беседе с Aif.ru предположил, что произошедший инцидент мог стать следствием работы украинской ПВО либо это была «польская провокация».

По данным CNN, самолёт НАТО отследил ракету, попавшую на территорию Польши, данные уже переданы Варшаве и альянсу, но кто её пустил — не сообщается.

Позже РИА Новости со ссылкой на AP сообщили, что упавшая ракета была выпущена украинскими войсками, чтобы сбить российскую ракету.