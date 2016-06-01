Что известно об обрушении подъезда жилого дома в Междуреченске?

Один из подъездов жилого дома в Междуреченске Кемеровской области полностью обрушился вечером 31 мая. В результате ЧП было повреждено 16 квартир, есть человеческие жертвы. Подробнее об этом – в нашей постоянной рубрике "Вопрос-Ответ".

Третий подъезд в пятиэтажном доме обрушился с первого по пятый этаж 31 мая в 17 часов 20 минут в Междуреченске. На место трагедии оперативно прибыли спасатели, которые приступили к разбору завалов. Из-под обломков были извлечены трое пострадавших, их госпитализировали. Также спасатели обнаружили под завалами тело мужчины и пожилой женщины. Всего в обрушившемся подъезде было 16 квартир. На связь не выходили четверо жильцов дома. Поисковые работы были завершены утром 1 июня.

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Из-за чего обрушился подъезд?

По предварительной информации, причиной обрушения стали нарушения при проведении ремонтных работ в магазине "Мария-Ра, который располагается на первом этаже пятиэтажки. Версия взрыва газа исключается, так как дом не был газифицирован. Строители задержаны, с ними работают следователи.

При этом региональный директор сети "Мария-Ра" по Кемеровской области Иван Крейтер, заявил, что никого ремонта и перепланировки в помещении магазина не проводилось. По его словам, в момент происшествия в торговой точке находились и сотрудники, и покупатели. Никто из них не пострадал. Граждане успели вовремя эвакуироваться.



Несмотря на это, прокуратура Кемеровской области проверит, насколько хорошо соблюдались требования безопасности во время проведения работ в торговой сети. Сотрудники Сибирского регионального спасательного отряда, следящие за состоянием несущих конструкций, обследуют жилой дом мобильным комплексом "Струна", что позволит определить прочность рухнувшего здания.



Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".