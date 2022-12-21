В российских вузах по-новому будут распределять бюджетные места. Что изменится и как это отразится на абитуриентах?

Минобрнауки меняет график утверждения и распределения бюджетных мест в вузах. Сейчас контрольные цифры приёма между высшими учебными заведениями распределяют заранее, за год до старта приёмной кампании. Так, например, итоговые цифры по бюджетному обучению на 2022-2023 учебный год опубликовали уже в январе 2021-го. Но начиная с 2024 года количество мест на бюджете в высших учебных заведениях будут распределять непосредственно в год приёма абитуриентов. С чем связано это решение и как оно отразится на будущих студентах, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Что изменится при распределении бюджетных мест?

Теперь все бюджетные места будут распределять год в год. Так, утверждение контрольных цифр приёма на 2024/2025 учебный год переносится на январь — февраль 2024 года. Как уточнили в пресс-службе Минобрнауки, в дальнейшем бюджетные места также планируется распределять в год проведения приёма абитуриентов на обучение. А вузы будут размещать на своих сайтах правила приёма до 1 апреля.

Зачем меняют сроки распределения бюджетных мест?

В ведомстве пояснили, что прежняя схема распределения не обеспечивает оперативное реагирование на изменяющуюся ситуацию и не может удовлетворить потребность экономики страны в квалифицированных кадрах, пишет «Российская газета».

Не так давно спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала разработать в РФ механизм распределения мест в вузах на основе потребностей экономики в квалифицированных специалистах. По её словам, вузам нужно дать возможность самим определять необходимые квоты по востребованным направлениям.

Нововведение позволит создать гибкий механизм удовлетворения кадрового дефицита.

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А как сейчас распределяют количество бюджетных мест в вузах?

Первоначально Минобрнауки рассчитывает общие контрольные цифры приёма по укрупнённым группам специальностей и направлений, учитывая потребности регионов в кадрах. Далее идёт сбор информации о потребностях отраслевых министерств, госкорпораций и ассоциации вузов. Свои объёмы контрольных цифр приёма формируют и в субъектах. В завершении все данные сводят воедино и получается максимально объективная картина. За счёт переноса сроков теперь данные по потребностям страны в конкретных специалистах станут более актуальными.

Сколько будет бюджетных мест в 2023/2024 учебном году?

Поступить на бюджет в новом учебном году смогут порядка 590 тысяч абитуриентов, что составит примерно 67% от общего количества нынешних одиннадцатиклассников. Больше всего шансов бесплатно поступить в 2023 году на инженерные и технические направления подготовки. На втором месте по количеству бюджетных мест педагогические науки. А замыкают тройку общественные и медицинские направления.

