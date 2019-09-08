Что можно, а что нельзя делать на избирательном участке
В каких случаях можно голосовать за другого человека и фотографировать?
8 сентября 2019, 14:52
А вы знаете, что на избирательном участке можно фотографировать? А можно ли зайти в кабинку для голосования с родственником? Или просто так посидеть на участке, посмотреть, как другие голосуют? Этот материал для вас, если не знаете.
1
Можно ли помочь проголосовать человеку, который по физическим причинам не может этого сделать сам?
Да, закон позволяет помочь проголосовать другому избирателю. Но только если вы сами избиратель, а не член комиссии, наблюдатель, кандидат, журналист, чиновник. Чтобы помочь человеку, который, например, пришел на участок, но плохо видит, нужно сообщить об этом члену комиссии. В списке избирателей сделают специальную пометку. В таком случае вам разрешено зайти даже в кабинку для голосования с этим человеком.
Читайте также: Как найти свой избирательный участок?
2
Можно ли заходить в кабинку для голосования с другим человеком?
Это запрещено, если речь не идет о случае, описанном выше. Однако если вы с маленьким ребенком и вам не с кем его оставить, то вам не запретят зайти в кабинку с ним.
3
Можно ли фотографировать на избирательных участках?
Прямого запрета в законе нет. Однако запрещено нарушать тайну волеизъявления, а потому нельзя фотографировать и снимать на видео урну для голосования, избирательные бюллетени с отметками, процесс голосования в кабинке (себя фотографировать можно), списки избирателей.
4
Можно ли на участке агитировать за кандидата или партию?
Категорически запрещено. Не позволяйте себе такого, на каждом участке есть полицейский, и у него есть полное право составить на вас протокол об административном нарушении.
5
Можно ли на участке находиться просто так?
В законе не прописано, как долго избиратель может находиться на участке. Однако прописан круг лиц, которые имеют право быть там все время. Это члены комиссии, кандидаты, наблюдатели, полицейские и журналисты. Вас никто не будет торопить, пока вы изучаете информацию о кандидатах, определяетесь, за кого голосовать, но и пробыть на участке необоснованно долгое время тоже не дадут.
6
А еще на участке запрещено...
Пить, курить, нарушать общественный порядок, мешать работе членов комиссии, полицейских, журналистов и наблюдателей.
Впервые опубликовано на сайте Amic.ru 8 сентября 2016 г., в 10:11.
Комментарии
Новости партнеров