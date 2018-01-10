Что можно и чего нельзя по новому закону о домашних животных в Алтайском крае
В регионе приняли новый закон о содержании, выгуле и регистрации животных
10 января 2018 года в Алтайском крае начинает действовать новый закон о содержании и защите домашних животных. Подобные правила существовали во многих муниципалитетах и ранее, но теперь все их объединит краевой закон. В нем много запретов. Хотя остаётся ещё несколько правовых пробелов. Рассказываем в подробностях.
На самом деле в законе нет ничего кардинально нового в плане запретов. Все вполне из жизни.
Итак, закон запрещает:
- Использовать инвентарь и всё, что может травмировать.
- Бить, травмировать, причинять боль и страдания.
- Оставлять без еды.
- Разводить животных с выявленными генетическими изменениями, причиняющими им страдания, или с наследственно закрепленной повышенной агрессивностью, в случае подозрения на заболевание домашнего животного необходимо немедленно обратиться к специалисту в области ветеринарии, обязательно сообщать об укусах своим животным человека или другого животного, а также о вспышке массового заболевания.
- Натравливать на других людей, организовывать и пропагандировать бои или зрелищные мероприятия с жестоким обращением, а также пропагандировать или демонстрировать жестокое обращение с животными в СМИ, на видео- и аудиороликах.
- Разводить, содержать, отлавливать домашних животных с целью получения продукции и сырья из них.
- На выставках их можно демонстрировать только при соблюдении ветеринарно-санитарных правил и исключении причинения им травм, боли, увечий или гибели.
Умерщвление (эвтаназия) домашних животных допускается на основании заключения ветеринара о том, что животное имеет заразное заболевание, в том числе и подозрение на бешенство, страдает, и прекратить его мучения можно только так, а также если животное причинило вред человеку или другому животному или проявляет опасную агрессию.
Читайте также: Что делать, если вашу собаку отравили?
Любое животное должно содержаться с соблюдением санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил, а также без нарушения общественного порядка и интересов соседей. Если в доме или квартире живет несколько семей, то с согласия всех. Кроме ситуации, когда речь идет о собаке-поводыре.
Животных нельзя содержать:
- в местах общего пользования (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных помещениях);
- постоянно или длительное время (более трех часов) в транспортных средствах;
- в гаражах, не предназначенных для содержания домашних животных;
- без привязи или вне вольера на частной территории, если собака небезопасна для окружающих и может выйти за пределы территории дома.
Вот тут очень важный момент: выгул домашних животных разрешается на территориях и в местах, определяемых органами местного самоуправления Алтайского края.
Животное должно быть на поводке (в многолюдных местах — на коротком поводке или наморднике) или в переноске, все время под присмотром. Без поводка и переноски можно только на тех самых специально отведенных (огороженных) территориях.
Вот это пока самая главная проблема: а как скоро будут созданы эти места? По словам депутата-справедливоросса Александра Молотова, в Барнауле всего два места для выгула животных. Как быстро будут созданы новые, никто сказать не может.
А еще собаки должны быть на коротком поводке (его длина не определена) и в наморднике при перевозке в общественном транспорте. И у хозяина при себе должен быть паспорт животного (регистрационное удостоверение) с отметкой о проведенных прививках от бешенства.
Выгуливать своих Шариков и Рексов нельзя на детских и спортивных площадках, в школьных дворах, на пляжах. А еще нельзя на выгул отправлять ребенка до 14 лет, если он не имеет "возможности обеспечения уверенного контроля над животными".
Владельцы обязаны убрать за своими животными экскременты из мест общего пользования и общественных мест (пешеходные зоны, парки, дворы и так далее).
Закон также запрещает оставлять животное без присмотра за пределами мест их содержания. Иными словами, если вы выпускаете свою собачку погулять на улицу самостоятельно, то к вам могут быть вопросы.
Закон предполагает только лишь добровольную регистрацию и только за счет собственника. Как именно будет проходить эта процедура и сколько она будет стоить, пока не установлено.
По кастрации и стерилизации ограничений нет.
Нарушение этого закона может обернуться административной ответственностью. Для этого в статью 71 закона Алтайского края "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края" внесены поправки.
Так, за нарушение общих требований к обращению с домашними животными грозит штраф: на граждан в размере от 500 до 3000 рублей, на должностных лиц – от 1000 до 10 000 рублей; на юридических лиц – от 5000 до 10000 рублей. Те же самые штрафы за нарушение содержания животных, обязанностей собственников домашних животных, правил выгула и перевозки животных.
Материал впервые опубликован на сайте Amic.ru 30 ноября 2017 года.