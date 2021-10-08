Что происходит с Луной и почему учёные предрекают конец света?
Светила науки рассказали о новой угрозе человечеству
Американские учёные нашли новую угрозу человечеству. Они заметили, что Луна начала менять орбиту и отдаляться от Земли. По их теории, это может впоследствии обернуться концом света. Что происходит со спутником и когда наша планета станет непригодной для жизни, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Учёные из Планетологического института США сообщили, что Луна "убегает" от Земли. За один год спутник отдаляется со скоростью 3,78 см. Это связано с тем, что орбита плавно меняется за счёт энергии утолщения, которая передаётся Луне, пишет "Эксперт" со ссылкой на данные специалистов.
Процесс расхождения будет длиться до тех пор, пока "расставание" не станет окончательным, предполагают эксперты. Они также не исключили вероятность того, что это отдаление началось сразу после того как образовалась Луна.
Считается, что Луна образовалась примерно 4,5 миллиарда лет назад после столкновения Земли с огромной планетой Тейей размером с Марс. В космосе оказалось огромное количество обломков. Спустя время они сгруппировались в шар диаметром 3475 км.
Так появилось новое небесное тело, которое стало спутником Земли. Наша планета удерживает Луну за счёт своей силы тяжести.
А приливы и отливы на Земле являются проявлением воздействия силы тяжести Луны на Землю.
По их словам, отливы и приливы отнимают у Земли энергию и замедляют её вращение. Придёт время, когда скорость вращения нашей планеты и Луны сравняются. Если это произойдёт, они будут всё время повёрнуты друг к другу одной и той же стороной. Результатом таких изменений станут глобальные погодно-климатические изменения, прогнозируют учёные. Такая планета уже будет не пригодна для жизни.
При этом Луна перестанет удаляться от Земли и начнёт с ней медленно сближаться. В итоге гравитация разрушит спутник, а от Луны вновь останется гигантское количество обломков. Они образуют вокруг Земли нечто похожее на кольца вокруг Сатурна. Тогда, вероятно, и наступит конец света, не исключают учёные.