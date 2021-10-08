Что происходит с Луной и почему учёные предрекают конец света?

Какую угрозу обнаружили учёные?

Учёные из Планетологического института США сообщили, что Луна "убегает" от Земли. За один год спутник отдаляется со скоростью 3,78 см. Это связано с тем, что орбита плавно меняется за счёт энергии утолщения, которая передаётся Луне, пишет "Эксперт" со ссылкой на данные специалистов.

Процесс расхождения будет длиться до тех пор, пока "расставание" не станет окончательным, предполагают эксперты. Они также не исключили вероятность того, что это отдаление началось сразу после того как образовалась Луна.