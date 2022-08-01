Бывший спецпредставитель президента России по устойчивому развитию, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник. Об этом со ссылкой на его супругу Авдотью Смирнову в своём Telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак. Что случилось с Чубайсом и какое заболевание у него диагностировали, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Что произошло с Анатолием Чубайсом?

Он попал в реанимацию, потому что у него резко ухудшилось состояние здоровья. Начали отниматься руки и ноги. Об этом написала Ксения Собчак в своём канале после разговора с его супругой — режиссёром Авдотьей Смирновой, сообщает РБК.

Врачи диагностировали у него острую аутоиммунную патологию — синдром Гийена — Барре.

Что такое синдром Гийена — Барре и чем опасно это заболевание?

Синдром Гийена — Барре (СГБ) — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы, контролирующие движения мышц. Это может приводить к мышечной слабости и потере чувствительности в ногах и руках, вплоть до развития паралича.

В среднем симптомы СГБ прогрессируют за две недели. У пациентов наблюдается:

— мышечная слабость, которая чаще всего начинается с нижних конечностей, а затем распространяется выше, захватывая мышцы остальных частей тела и иногда лица. Глубокие сухожильные рефлексы выпадают;

— нарушение походки, вплоть до отсутствия возможности передвигаться самостоятельно;

— покалывание и онемение в руках и ногах;

— боль в спине, в верхних и нижних конечностях.

В каждом четвёртом случае возникают слабость дыхательных мышц, нарушение глотания и речи. Это наиболее тревожные признаки, требующие наблюдения реаниматологов. Предупредить их заранее невозможно.

Как отметил врач-невролог Александр Евдокимов в интервью 5-tv.ru, риск летального исхода высокий, особенно при стремительном развитии событий.

«Поэтому больным требуются неотложные мероприятия, если они не будут своевременно оказаны, то риск погибнуть от осложнений возрастает», — отметил Евдокимов.

По какой причине может возникнуть синдром Гийена — Барре?

Причины заболевания до конца не изучены, отмечают эксперты. Известно, что болезнь может возникать после бактериальных и вирусных инфекций, таких как COVID-19. Как пояснил Евдокимов, иммунная система в этом случае может распознавать собственные нервные оболочки в качестве инфекционного агента.

Также толчком может послужить хирургическая операция или вакцинация. Ранее СМИ сообщали, что это редкое заболевание фиксировали после вакцинации препаратом от компании Janssen и AstraZeneca. Год назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что займётся изучением возникновения синдрома после применения препаратов от этих компаний.

Болеют этим синдромом и дети, и взрослые. Но чаще всего это заболевание встречается у людей в возрасте.

Как сейчас себя чувствует Чубайс?

Медики оценивают его состояние как стабильное, «средней тяжести». Собчак процитировала самого Чубайса. «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом „синдром Гийена — Барре“», — отметил он.

Напомним, Анатолий Чубайс уехал из России вскоре после начала спецоперации на Украине. С поста спецпредставителя президента он ушёл по своему желанию в конце марта.