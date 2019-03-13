Что случилось с певицей Юлией Началовой и в каком состоянии она находится
Рассказываем о заболевании певицы и том, где она лечится
В сети появились слухи о том, что Юлия Началова попала в больницу и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Amic.ru выяснил, что случилось на самом деле.
В начале 2019 года Юлия Началова рассказывала starhit.ru, что уже давно страдает от мигрирующей подагры – заболевания, которое приводит к воспалению различных суставов и сказывается на их внешнем виде. Певица сообщила, что долгое время она отказывалась признавать проблему, поэтому запустила болезнь.
"Я столкнулась с этим лет восемь назад, но откладывала лечение на потом. Сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть, – рассказала артистка. – Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим. Я лечилась в разных странах".
В начале марта 2019 года в СМИ появилась информация о том, что состояние Юлии Началовой ухудшилось и она была госпитализирована в реанимацию одной из столичных клиник.
Официальные представители певицы сначала отрицали эту информацию, а затем дали комментарий в социальных сетях. Представитель артистки Анна Исаева рассказала на официальной странице Юлии Началовой в instagram.com о том, что с певицей все в порядке, она лишь решила воспользоваться перерывом в работе и пройти плановое обследование. По словам Исаевой, когда СМИ сообщили о ее госпитализации, Юлия была на консультации у известного врача в Риме (на ее странице есть фотографии из этого европейского города).
Как я люблю этот чудесный город!! Рим дня меня - это эмоции , вкуснейшая 🥘 еда , мода , архитектура , фонтаны , испанская лестница , Греко кафе, где Н.В. Гоголь писал " Мертвые души " кофе ☕️и Джелатто 🍦🍦🍮, сладкий итальянский язык , люди , жесты , спагетти 🍝 и конечно же ощущение праздника 🤗 ) Где вы любите бывать ??? И что для вас этот город или страна ?? 🌈💫🌎#б#юлияначалова #италия #Рим #fashion #worldwide_moods Отдельное Спасибо @fulondflow 🙏🙏❤️
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"Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков), Юлия попала в небольшую неприятность – она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей", – рассказала представитель певицы Анна Исаева.
Она осудила манеру СМИ приписывать звездам страшные болезни и устраивать "пляски на костях".