Что такое бесплатный виртуальный сотовый оператор "Атлас" и как он работает?
Для того чтобы заказать SIM-карту, необходимо воспользоваться приложением для iOS или Android
Бесплатный виртуальный сотовый оператор "Атлас" заработал в России. Что это такое и как работают виртуальные операторы, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Виртуальные сотовые операторы отличаются тем, что они работают на уже готовой инфраструктуре другого оператора. При этом виртуальные арендуют инфраструктуру других компаний.
По такому принципу работает Yota, который сейчас является крупнейшим виртуальным оператором в России. В скором времени должен заработать виртуальный оператор, который запустит социальная сеть "ВКонтакте".
У виртуальных операторов есть возможность предоставить клиентам единый счет, единые тарифы и персональную круглосуточную поддержку. Чаще всего такие операторы работают с небольшими целевыми группами и охватывают те области рынка, где крупным операторам сотовой связи работать не интересно.
Пока этот виртуальный сотовый оператор, который заявил о безвозмездном оказании услуг связи, будет осваивать Москву. Сейчас о своем желании стать абонентами "Атласа" уже заявили 120 тысяч человек. Им уже начали доставлять SIM-карты.
После в планах компании значатся такие крупные города, как Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Facebook-страницу управляющего партнера фонда Russian Ventures Евгения Гордеева. Далее создатели "Атласа" рассчитывают запустить услуги на рынках Евросоюза, Азии и Южной Америки.
Партнером проекта стала компания "Сим Телеком", которая является дочерним предприятием оператора "Вымпелком".
На самом деле не совсем. Безвозмездно пользователь сможет получить только базовый набор услуг, а вот за дополнительные опции уже придется доплачивать при помощи внутренней валюты.
Пополнять виртуальный счет можно путем приобретения товаров и услуг в сети (партнерами оператора стали AliExpress, Booking, Aviasales, MediaMarkt, "Яндекс", Mail.ru и другие крупные компании), за каждую покупку будут начисляться бонусы.