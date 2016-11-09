Что такое бесплатный виртуальный сотовый оператор "Атлас" и как он работает?

Что такое виртуальный сотовый оператор?

Виртуальные сотовые операторы отличаются тем, что они работают на уже готовой инфраструктуре другого оператора. При этом виртуальные арендуют инфраструктуру других компаний.

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Общество Соцсеть "ВКонтакте" запустит нового оператора сотовой связи

По такому принципу работает Yota, который сейчас является крупнейшим виртуальным оператором в России. В скором времени должен заработать виртуальный оператор, который запустит социальная сеть "ВКонтакте".

У виртуальных операторов есть возможность предоставить клиентам единый счет, единые тарифы и персональную круглосуточную поддержку. Чаще всего такие операторы работают с небольшими целевыми группами и охватывают те области рынка, где крупным операторам сотовой связи работать не интересно.