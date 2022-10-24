Что такое «грязная бомба» и чем она отличается от ядерного оружия

Несколько дней подряд в российских СМИ регулярно появляются сообщения о том, что Киев готовит новую провокацию на своей территории с применением «грязной бомбы». Эта тема 23 октября стала предметом телефонных переговоров министра обороны Сергея Шойгу с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Это сообщение собеседники отвергли. Теперь вопрос о «грязной бомбе» в ООН намерен поднять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, уточнив, что информация перепроверена и есть основания полагать, что это не пустое подозрение, сообщает РИА Новости. Что такое «грязная бомба», насколько она опасна и чем отличается от ядерного оружия, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Что такое «грязная бомба»?

«Грязная бомба» — это вид оружия массового поражения, в котором радиоактивный материал совмещён с обычными взрывчатыми элементами. Если такую бомбу привести в действие, взрывная волна будет значительно слабее, чем при применении ядерного оружия. Это больше напоминает взрыв обычного снаряда. При подрыве такой бомбы радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. То есть люди на расстоянии, которое будет входить в зону поражения, могут даже не подозревать, что получают облучение радиоактивными веществами. Это может быть просто контейнер с радиоактивным материалом, оставленный в людном месте.

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Именно заражение большой территории радиоактивными веществами специалист по ядерной энергетике Сергей Кондратьев считает главным последствием использования этого вида вооружения. Эксперт сообщил Lenta.ru, что на радиус поражения влияют погодные условия и начинка. В итоге территория может стать непригодной для проживания на протяжении нескольких десятков лет, так же как в Чернобыльской зоне отчуждения.

Подрыв «грязной бомбы» приведёт к радиационному заражению десятков тысяч людей и «выключению» из жизнедеятельности территорий на срок до 50 лет, приводит слова советника гендиректора «Росэнергоатома» Рената Карчаа РИА Новости.

Разве на Украине есть такие бомбы?

Многие эксперты в России сходятся во мнении, что создать такую бомбу для Украины не составило бы особого труда. Как пояснил военный эксперт Константин Сивков, при её изготовлении в снаряд, например, кассетный, закладывают радиоактивные элементы. Подойдёт любой химический боеприпас, приводит слова эксперта Life.ru.

«Конструкция элементарная: оболочка, вышибной заряд, радиоактивное вещество. Снаряд взрывается, вышибным зарядом выносится радиоактивное вещество и вышвыривается на большую территорию. Вот и всё. Другой вариант — нанесение удара ракетной системой большой дальности по отходам атомных станций», — уточняет Сивков.

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Если «грязную бомбу» взорвут, какие страны пострадают, помимо Украины?

Если Киев действительно решится на применение «грязной бомбы», всё будет напрямую зависеть от количества радиоактивных элементов и их типа. Также большую роль сыграет направление ветра.

«Если до ноября подрыв бомбы на территории Украины представлял прямую угрозу России, то с начала ноября ветры идут преимущественно в сторону юго-запада. Следовательно, основной процент заражения достанется Молдавии, Румынии, Греции. Основной замысел Киева — обвинить во всём Россию, якобы это мы взорвали бомбу, а украинцы сами — пострадавшая сторона. Ради этого они готовы поставить под угрозу и свой народ, и европейцев», — цитирует бывшего члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина «МК».

По информации Life.ru, подрыв заряда на Украине, помимо уже перечисленных стран, сделает опасной жизнь в Крыму и на черноморском побережье Турции, Болгарии и Грузии. Радиационному отравлению подвергнется всё Чёрное море.