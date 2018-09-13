Что такое инаугурация и как она пройдет в Алтайском крае
17 сентября Виктор Томенко официально вступит в должность губернатора
В понедельник, 17 сентября, в столице Алтайского края состоится торжественная инаугурация Виктора Томенко. Именно его жители региона выбрали губернатором на прошедшем 9 сентября голосовании. Рассказываем, что это за церемония и как она проходит.
По Уставу Алтайского края губернатор вступает в должность в торжественной обстановке. Точное место для инаугурации пока не определено, но, скорее всего, это будет Молодежный театр Алтая. Предыдущая инаугурация экс-губернатора Александра Карлина проходила в Краевом драмтеатре.
Сначала Виктору Томенко вручат удостоверение об избрании, затем он примет присягу, скажет несколько слов благодарности. Потом с поздравительными словами выступят некоторые особо статусные гости. По времени церемония продлится не больше часа.
Текст присяги официально утвержден Уставом Алтайского края.
Вот что скажет губернатор:
"Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности Губернатора Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной Закон) Алтайского края и законы Алтайского края".