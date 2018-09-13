Что такое инаугурация и как она пройдет в Алтайском крае

Как проходит инаугурация?

По Уставу Алтайского края губернатор вступает в должность в торжественной обстановке. Точное место для инаугурации пока не определено, но, скорее всего, это будет Молодежный театр Алтая. Предыдущая инаугурация экс-губернатора Александра Карлина проходила в Краевом драмтеатре.

Сначала Виктору Томенко вручат удостоверение об избрании, затем он примет присягу, скажет несколько слов благодарности. Потом с поздравительными словами выступят некоторые особо статусные гости. По времени церемония продлится не больше часа.