Что такое иордань и как ее правильно делать?
Первоначально в иордань окунались те, кто участвовал в святочном ряжении
19 января 2017, 10:22
Праздник Крещение Господне принято отмечать купанием в купели. Что такое иордань, как сделать купель по всем канонам и какой формы она должна быть, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
1
Что такое иордань?
Иордань – это название проруби в водоеме, сделанной к христианскому празднику Крещение Господне для совершения обряда водоосвящения.
2
Откуда пошло название?
От названия реки Иордан, в водах которой, согласно Библии, крестился Иисус Христос.
3
Какой формы должна быть иордань?
Обычно иордань делают в форме креста. Но это не обязательное условие. Главное предназначение иордани — проведение ритуала крещенского водосвятия (освящения воды).
Священник освящал воду, прихожане пили ее, умывались, набирали в емкости и уносили домой.
4
Как делают иордань?
Впервые текст был опубликован 11 января 2017 года
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