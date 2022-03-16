Что такое «шведский и австрийский нейтралитет» для Украины, которые Песков назвал возможным компромиссом?

16 марта глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что на переговорах Киев предлагает «австрийский, шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы». Позже пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такая «демилиаризация» может рассматриваться в качестве компромиссного варианта на переговорах Украины и России. Разбираемся, что такое «австрийский» или «шведский вариант нейтрального, демилитаризованного государства». И каким еще бывает нейтралитет.

Что такое нейтральный статус государства?Если очень коротко, то нейтральный статус, или по другому его еще называют, нейтралитет страны означает, что она придерживается политики невмешательства в вооруженные конфликты и воздерживается от любых действий, которые могут вовлечь ее в международный конфликт или войну. То есть, эта стране не принимает ни одну сторону во время конфликта, не принимает участия в войнах, не присоединяется ни к каким военно-политическим блокам. Государство с нейтральным статусом:

— не предоставляет свои вооруженные силы и оружие воюющим сторонам;

— не предоставляет свою территорию, для размещения оружия или армии, транзита или другого использования воюющим сторонам.

Но разве государство может быть демилитаризованным и при этом иметь свою армию? Подавляющее большинство нейтральных государства на данный момент имеют свои собственные армии, напомнил политолог Георги Бовт в беседе с bfm.ru.

Даже у Японии, демилитаризированной после Второй мировой войны, есть армия, которая называется «силы самообороны». Есть своя армия и у Швеции и у Швейцарии и у Финляндия, хотя все эти страны являются нейтральными.



«Так что тут противоречия формально нет, вопрос в том, какие вооружения останутся у этой армии и как это будет регулироваться», — сказал политолог.

К тому же, одно из положений международного права гласит, что нейтральное государство может защищать от армий, флотов и авиации неприкосновенность своей территории. Для этого и нужна своя армия.

Почему говорят о «шведском» или «австрийском» нейтралитете для Украины. Разве он бывает разный?

Да. За долгие годы войн на нашей планете многие страны в разные периоды принимали на себя статус нейтралитета. И порой «степень нейтральности» очень сильно отличалась. Например, Австрия не может принимать у себя никаких иностранных баз, а Япония не может участвовать в иностранных войнах.



Какие-то страны имеют официальный статус нейтралитета, но при этом участвуют в некоторых операциях НАТО, например, Швеция в Ливии.



То есть сегодня у каждой из «нейтральных» стран есть свои особенности и «разные уровни вовлеченности в общеевропейские программы, уровни взаимодействия с НАТО, наличие или отсутствие собственных программ в сфере вооружения», — рассказал АиФ.ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Что известно об австрийском нейтралитете? Австрия стала нейтральной страной по итогам Второй мировой войны. В 1955 году между НАТО и СССР была достигнута договоренность, что ни одна страна и ни один блок не может иметь на ее территории вооруженных сил. До сих пор австрийцы участвуют в экономических объединениях, например, ЕС. А в военных — нет.



Армия у Австрии есть. Есть и призывники. Правда срочная служба там продолжается всего полгода. Основной костяк армии составляют профессиональные, хорошо обученные военные.

Что известно о шведском нейтралитете? Нейтральный статус Швеция получила после поражения Наполеона. И с тех пор официально воздерживается от участия в военных конфликтах. Как отмечает Андрей Кортунов, еще до недавнего времени шведская модель нейтралитета отличалась невысокой вовлеченностью в программы НАТО. Сейчас же на дипломатической арене шведское правительство выступает довольно активно.



Как и многие другие страны Швеция также имеет собственную небольшую армию. И при этом — сильный военно-промышленный комплекс.

Какие страны еще сохраняют нейтралитет? Финляндия тоже остается нейтральной, но при этом у нее достаточно сильные вооруженные силы и более нейтральная международная политики.



Ирландия — ее позиция, по словам Андрея Кортунова, чем-то похожа на австрийскую. Страна тоже принимает участие в экономических, но не в военных союзах. Имеет небольшую армию. В отличие от Швеции у Ирландии нет сильного военно-промышленного комплекса.



К нейтральным также относятся страны:

— Камбоджа (Соглашение, касающееся суверенитета, независимости, территориальной целостности, неприкосновенности, нейтралитета и национального единства от 23.10.1991 года);

— Лаос (Декларация о нейтралитете от 23.07.1962 года);

— Мальта (Декларация относительно нейтралитета от 14.05.1981 года);

— Туркмения (Закон о постоянном нейтралитете от 27.12.1995 года);