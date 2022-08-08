Что такое стратегия в интересах женщин и как она поможет строить карьеру без отрыва от семьи?

Минтруд приступил к проектировке национальной стратегии действий в интересах женщин. Она призвана помочь представительницам прекрасного пола строить успешную карьеру, при этом соблюдая баланс между семьёй и работой. В чём суть этой стратегии, когда и как она будет реализована, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Что такое национальная стратегия в интересах женщин?

Главная цель этой стратегии — уравнять права женщин и мужчин во всех сферах жизни, а также повысить экономическую независимость россиянок и их политическую активность, пишет РБК.

Известно, что стратегию начнут реализовывать с 2023 года и пройдёт она в два этапа. Она потребует совершенствования российского законодательства, включения мероприятий в национальные проекты и госпрограммы, а также проведения научных исследований об обеспечении равных прав и свобод мужчин и женщин. Сейчас в Минтруде идёт её разработка под кураторством первого замминистра федерального ведомства Ольги Баталиной.

С чего вдруг решили разработать эту стратегию?

Дело в том, что на госслужбе (да и в частных компаниях тоже) женщины подолгу занимают самые низовые ниши. Даже если они показывают высокие результаты, руководители зачастую отдают предпочтение мужчинам при выборе кандидатов на руководящие должности.

И даже при трудоустройстве на одну и ту же вакансию женщинам, как правило, предлагают зарплату ниже, чем представителям сильного пола. По данным Росстата, зарплата женщин в России в 2021 году составляла в среднем лишь 72,5% от зарплаты мужчин. Наиболее близка женская зарплата к мужской в сфере образования — 98,1%.

Чтобы, в частности, устранить это и многие другие неравенства, женщинам в России решили помочь на самом высоком уровне.

А как конкретно будут помогать женщинам?

Пока документ в разработке и полной информации об инструментах его реализации нет. Предполагается, что стратегия даст новые возможности занятости женщин на рынке труда. А конкретно Минтруд хочет избавить россиянок от профессиональной сегрегации (распределение работников по профессиям и внутри них на основе половых характеристик). Также в планах внедрение для женщин гибких форм занятости, в том числе удалённой работы.

Кроме этого, запланирована дополнительная поддержка предпринимательниц в сферах малого, среднего, социального и семейного бизнеса. Это должно позволить увеличить присутствие женщин в этой сфере.

Также в планах разработка инструментов по продвижению женского лидерства, образовательные программы, расширение участия женщин в общественно-политической жизни, а также стратегия по сохранению баланса между семьёй, работой и женским здоровьем.

Интересно, как программа позволит сохранять баланс между семьёй, работой и здоровьем?

Пока вопросов больше, чем ответов. Так, например, Минтруд предлагает повысить доступность качественной медпомощи независимо от места проживания. Как именно они это будут реализовывать, не уточняется.

А ещё ведомство настаивает на развитии системы господдержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, а также на равномерном распределении домашних обязанностей между мужем и женой. Что это значит и каким образом они хотят устанавливать этот «баланс», пока тоже непонятно, но очень интересно.