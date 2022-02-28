Что такое Великий пост, как он связан с язычниками и как к нему готовятся?

Великий пост в 2022 году начнётся у православных христиан 7 марта. В чём суть Великого поста, как к нему готовятся и почему в пост нельзя есть мясо – читайте на amic.ru.

Что такое Великий пост и сколько он длится? Новости

Вопрос дня Когда Великий пост в 2021 году Это самый строгий и самый длительный в церковном календаре пост. Смысл Великого поста в покаянии и подготовке к встрече одного из главных праздников – Светлого Христова Воскресения (Пасхи). Длится Великий пост 48 дней. Согласно православным канонам, он делится на шесть недель, называемых Четыредесятницей, и Страстную неделю (седмицу). Первые 40 дней символизируют сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне. А последующий период — Лазарева суббота, Вербное воскресенье и шесть дней Страстной седмицы — призывает вспомнить страсти земной жизни, смерти и погребение Христа. В это время верующим следует сохранять чистоту помыслов, ограничивать себя в еде, избегать ссор, конфликтов и развлечений. Подготовка к Великому посту начинается почти за месяц. Это время так и называется — подготовительные недели к посту, и оно тоже содержит ряд ограничений.

А что за подготовительные недели? Новости

Вопрос дня Что такое подготовительные недели перед Великим постом и в чем их смысл Приготовления к Великому посту Церковь начинает заранее. Время подготовки включает четыре недели. Однако между началом подготовки (13 февраля в 2022 году) и первым днём поста (7 марта) всего три календарные недели. Как это объяснить? Дело в том, что на языке Церкви словом “неделя” называют лишь один день — воскресный (лингвисты полагают, что слово “неделя” происходит от словосочетания “не делати” — не работать, отдыхать, то есть посвящать этот день Богу). Так и получается, что время подготовки к посту включает четыре недели, то есть четыре воскресенья. Каждая неделя имеет своё название и посвящена особой истории, которая готовит прихожан к Великому Посту и Пасхе. Первая подготовительная неделя — Неделя о мытаре и фарисее. В этот день православные вспоминают притчу о покаянии и смирении. В 2022 году она выпадает на 13 февраля.



Вторая – Неделя о блудном сыне — приходится на 20 февраля. Притча о раскаявшемся и вернувшемся домой сыне напоминает людям о великом Божием милосердии — именно так Бог относится даже к падшему человеку. Третья — Неделя о Страшном Суде. Она выпадет на 27 февраля. В этот день верующим напоминают о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном Суде. После неё наступает Сырная седмица. В народе её называют Масленица. В этом году масленичная неделя началась 28 февраля. Мясо на Сырной седмице уже не едят, но всю неделю угощаются блинами (молоко, сыр, сметану и масло в это время есть можно).



Завершается седмица Сыропустной неделей, или Прощёным воскресеньем. Эта последняя подготовительная неделя и в этом году она выпадает на 6 марта. В этот день верующие просят друг у друга прощения за нанесённые обиды. В храмах на вечернем богослужении совершается особый чин: после чтения молитвы настоятель просит прощения у присутствующих на службе, то же самое делают и прихожане. В этот день Церковь вспоминает изгнание Адама из рая: человек сам, по своей воле отдалился от Бога, и человечество утратило рай — единство с Богом и миром. Название этой недели — итог подготовки к Великому посту: человек должен приложить все силы души, чтобы измениться, приблизиться к своей истинной сущности, стараясь научиться подражать Христу, который говорит о необходимости прощать всех. И тогда человек изменится — произойдёт перемена ума — метанойя, покаяние.

Откуда появилась традиция Великого поста? Новости

Вопрос дня Почему пост – это не диета и не вегетарианство? Великий пост — один из древнейших обрядов христиан. Изначально постились, то есть воздержанием очищали свои душу и тело, язычники, которые решились принять таинство крещения перед Пасхой. В те времена пост длился от нескольких часов до нескольких дней: человек сам назначал себе период. Вместе с желающими креститься стали поститься и уже крещёные христиане. 40-дневный Великий пост появился как воспоминание о сорокадневном посте Спасителя в пустыне. А также в память о тех праведниках, которые, подражая Христу, уходили в пустыню, чтобы в лишениях молиться о заблудших душах. Такой пост выдерживали не все. Многие так и не возвращались из пустыни. Поэтому перед уходом праведники прощались с миром и людьми и просили у них прощения. И это ещё одна версия появления традиции отмечать Прощёное воскресенье.



Окончательно 40-дневные сроки поста были сформированы в IV веке. Тогда же правило поститься в этот период стало обязательным для всех христиан.

Что нельзя делать во время Великого поста? Великий пост — период строгих ограничений и молитв. Правила поведения во время Великого поста закреплены в церковном уставе, так называемом Типиконе. Пост предполагает ограничение числа приёмов пищи (можно один раз в день, вечером) и её качества (например, хлеб и вода или тёплые овощи без масла — сухоядение). В особо строгих случаях возможен даже полный отказ от пищи и воды (например, в понедельник и вторник первой недели). Но это очень жёсткие правила, которым следуют в особых случаях. Чаще всего верующие соблюдают некий минимум, установленный Церковью, а именно — отказ от мяса, молока и яиц, сдобного хлеба и выпечки. При этом пища должна быть простой, употребление изысканно приготовленных постных блюд Церковью осуждается. О том, как именно поститься и каких правил придерживаться, лучше всего узнать у своего духовника. У него же нужно испросить благословения перед началом поста. Добавим, от воздержания в пище освобождаются больные, воины, беременные и кормящие женщины, и те, кто занят тяжёлым физическим трудом. Но даже в строгий Великий пост есть дни послаблений. Это праздники Благовещение, Лазарева суббота и Вербное воскресенье.



А вот самые жёсткие ограничения накладываются на верующих в Страстную неделю. Кроме того, на протяжении всего поста нельзя забывать о молитве и церковных таинствах. Если постящийся не причащается, не исповедуется, не молится или даже просто не ходит в храм, то такой пост, по сути, является лишь профанацией.