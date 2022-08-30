Что за медали за развитие Сибири и Дальнего Востока появились в России и кого ими будут награждать?

Люди, которые внесли весомый вклад в развитие Сибири и Дальнего Востока, а также принимали активное участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали, в России удостоятся медалей. 29 августа президент Владимир Путин подписал указы об учреждении новых государственных наград, они опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Что это за медали и кому их будут вручать, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Что за новые медали появятся в России?

В России появятся сразу две медали. Одна из них — «За развитие Сибири и Дальнего Востока». Её аверс, помимо одноимённой надписи, будет украшать сопка, плотина Саяно-Шушенской ГЭС, нефтяная вышка и железная дорога. На реверсе — контурное изображение этих регионов на фоне земного шара.



Чеканить медаль диаметром 32 миллиметра будут из серебра. Для ежедневного ношения также предусмотрена её копия, которая будет в два раза меньше.

Вторая медаль — «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Её размер в диаметре также составит 32 миллиметра, но изготавливать награду будут из медно-никелевого сплава. На лицевой стороне по мосту будет мчаться поезд на фоне тайги и гор. На оборотной — рельефные числа «1974 — 2024».

Фото: официальный интернет-портал правовой информации

Кого будут награждать медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»?

Медалями «За развитие Сибири и Дальнего Востока» будут награждать тех, кто принимал активное участие в развитии этих регионов. Речь идёт о работниках сфер:

— экономики;

— промышленного производства;

— строительства;

— транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

— сельского хозяйства;

— науки и образования;

— культуры и искусства;

— здравоохранения,

— охраны окружающей среды;

— государственного строительства;

— иных сфер деятельности.

Кстати, медалью будут поощрять, в том числе, и иностранцев.

Новости

Общество Путин учредил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока»

Кого будут награждать медалью «50 лет Байкало-Амурской магистрали»?

Этой юбилейной медалью наградят тех, кто был задействован на стройке и реконструкции Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Кроме того, отметить госнаградой могут тех, кто занимался развитием и обслуживанием БАМа, а также объектов её инфраструктуры.

