Что за пародию на певца SHAMAN снял Александр Гудков и почему из-за клипа разгорелся скандал?

Певец SHAMAN, который ещё недавно ругался с Ксенией Собчак, вновь оказался втянут в медийный конфликт. В этот раз оппонентом выступил комик и телеведущий Александр Гудков. Он снял пародию на главный хит исполнителя, которая вызвала неоднозначную реакцию в Сети. В Госдуме Гудкова жёстко раскритиковали, а общественники требуют следователей проверить пародийный клип на нарушение закона.

О том, что за клип привёл к скандалу, что известно о конфликте и как сам SHAMAN отреагировал на пародию, — в материале amic.ru.

Кто такой певец SHAMAN и чем он известен?

Настоящее имя SHAMAN — Ярослав Дронов. Это молодой российский исполнитель, который в последнее время набрал бешеную популярность. Впрочем, узкой аудитории он известен уже давно. В 2013 году Дронов участвовал в проекте «Фактор А» и занял третье место. Талант певца отметила Алла Пугачёва, вручив ему премию «Золотая звезда Аллы». Годом позднее исполнитель занял второе место в шоу «Голос».

Но настоящую известность он получил после того, как взял себе псевдоним SHAMAN. Зимой 2022 года его песня «Встанем» стала хитом, набрав более 20 млн просмотров. А летом 2022-го певец выложил клип «Я русский». Патриотическая песня очень быстро набрала сумасшедшую популярность и попала во все отечественные чарты. Теперь певец гастролирует с концертами по всей стране.

Кстати, 4 октября SHAMAN приедет и в Барнаул.

Что за пародию на SHAMAN снял Александр Гудков?

Гудков спародировал главный хит SHAMAN — «Я русский». 30 августа комик опубликовал на YouTube-канале «Чикен Карри» клип «Я узкий». В композиции Гудков в комичном стиле хвалится тем, что он узкий, и приводит примеры, почему это очень удобно. Клип выполнен в компьютерной графике и напоминает картинку, которая была в видео у SHAMAN.

Ролик набрал на YouTube уже более двух миллионов просмотров.

Почему видео Александра Гудкова привело к скандалу?

Многие в Сети обвинили Гудкова в отсутствии патриотизма. Пользователи посчитали, что высмеивать такую патриотическую песню — неправильно.

«Гудков решил заделаться моральным авторитетом и затронул святое», — написал у себя в Telegram-канале политолог Ярослав Белоусов.

Он, как и многие в Сети, посчитал, что Гудков высмеивает не только SHAMAN, но и весь русский народ. Белоусов призвал комика либо извиниться, «либо окончательно порвать с Россией и умотать за границу, раз ему тут не нравится жить».

Как на клип Гудкова отреагировали в Госдуме?

В Госдуме на Гудкова тоже обрушили шквал критики. Например, депутат Сергей Соловьёв назвал комика «жалким ничтожеством», а его пародию — «убогой, отвратительной и невежественной борьбой против всего русского».

«Против русского мира развёрнуты настоящие не только экономическая и политическая война, но и духовная, против русской культуры. Жалкое ничтожество кривляется, не обладая вокальными данными, с бессмысленным повторением бестолковых слов с намёком на оригинальность. Пошлая выходка, рассчитанная на оскорбление, — а, по сути, кретинизм и печальное зрелище — вызывающее отвращение от происходящего», — цитирует Соловьёва news.ru.

А зампред комитета по культуре Елена Драпеко и вовсе назвала комика «козлом», который «сам ничего не стоит, но других пародирует».

«Помните, над Родиной-матерью издевались? Кончилось Следственным комитетом. И этому морду набьём и на помойку выбросим», — пригрозила она Гудкову в беседе с изданием «Абzац».

Правда ли, что на Александра Гудкова завели уголовное дело?

Пока нет, но могут. Лидер общественного движения «Гражданский комитет» Артур Шлыков рассказал журналистам, что написал по поводу пародии обращение на имя главы СК Александра Бастрыкина. Общественник просит, чтобы следователи проверили клип «Я узкий» на предмет «унижения чести и достоинства русских по национальному признаку».

Как на пародию отреагировал SHAMAN?

Ярослав Дронов, кстати, на пародию отреагировал довольно спокойно и миролюбиво.

«Для меня это счастье, что люди делают свои версии на моё творчество, — признался артист. — Это говорит только об одном: песня „Я русский“ набирает обороты. Есть люди, которым она нравится и которым она не нравится», — рассказал он «Комсомольской правде».

Певец добавил, что «хейтеры — это тоже фанаты, но со знаком минус».

Что о конфликте говорит сам Александр Гудков?

Комик лишь прокомментировал новость о возможном возбуждении уголовного дела.

«Это раньше они в интернетах ругались. А теперь есть удобные формы для онлайн-доносов», — написал он у себя в Telegram-канале.