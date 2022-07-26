Что за праздник будут отмечать в России 2 октября и будет ли этот день выходным?

2 октября теперь станет в России официальным праздником. В этот день в нашей стране будут отмечать День среднего профессионального образования. Соответствующее постановление 25 июля подписал президент Владимир Путин.

Рассказываем, что это будет за праздник, кого будут с ним поздравлять и станет ли 2 октября выходным.

Что за праздник установили в России 2 октября? Отныне ежегодно в России 2 октября будут отмечать День среднего профессионального образования. Зачем эта дата нужна? Идея установить новый профессиональный праздник изначально появилась у российского Минпросвещения. Там надеются, что появление официальной торжественной даты поможет развивать и популяризировать среднее профессиональное образование у молодёжи. Кого будут поздравлять в День среднего профессионального образования? Логично, что в этот день будут поздравлять всех, кто причастен к сфере среднего образования. В первую очередь, это мастера, педагоги и другие сотрудники средних профессиональных учреждений. Будет ли 2 октября официальным выходным днём? Увы, нет. Профессиональных праздников в России много: например, День медработника или День учителя. Но выходных по этому поводу никому не устраивают. Так что и в День среднего профессионального образования придётся идти на работу. Даже тем, кому этот праздник и посвящён. Впрочем, в 2022 году 2 октября всё равно будет выходным: день выпадает на воскресенье.