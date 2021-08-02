Что за праздник Ильин день и почему после 2 августа нельзя купаться

Илья-пророк родился за 900 лет до Рождества Христова в Фесвии Галаадской в колене Левиином. Когда младенец появился на свет, его отцу Соваку пришло видение: благообразные мужи беседовали с мальчиком, пеленали огнём и питали пламенем огненным. Видение оказалось пророческим. В юношестве Илья удалился в пустыню. Он ревностно молился и соблюдал строжайший пост.

Пророк был примером целомудренной жизни. Он боролся с идолопоклонничеством, совершал чудеса во имя Господа.

Илья был призван служить царю Ахаву, который поклонялся Ваалу (солнцу). Илья, по слову Господа, призвал людей обратиться к истинному Богу, иначе царство постигнет голод. Царь не послушался пророка, и в стране наступила засуха. Через год Илья вновь объявил людям о том, что все беды происходят из-за поклонения Ваалу. Чтобы "разбить" заблуждение израильтян, Илья предложил сделать два жертвенника: один – Ваалу, а другой – Богу, и сказал: "Принесём жертвы, и если огонь с неба сойдёт на жертвенник Ваала, значит, он истинный Бог, а если нет, то идол".

Согласно преданию, пророка живым забрали на небо. Туда он умчался на огненной колеснице, запряжённой четырьмя белыми конями, оставив после себя своего духовного ученика Елисея. Считается, что на небе Илья ждёт второго пришествия Христа, чтобы снова возвратиться на Землю.

Первый православный храм на Руси был построен в Киеве именно в честь Ильи-пророка ещё до официального Крещения Руси.