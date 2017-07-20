Что за проект "Безопасные и качественные дороги" и чем он поможет Барнаулу?

Будут ли контролировать качество выполненных работ?

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Обязательно. И на нескольких уровнях. В первую очередь за качеством производства работ по контракту обязан следить заказчик (их может быть несколько – администрация города, района, области или дорожное управление, отвечающее за федеральные трассы). Более того, если речь идет о больших объемах работ, заказчик может нанимать сторонние организации, специализирующиеся на контроле качества дорожных работ.

Внешний контроль будут осуществлять Ространснадзор (ремонт и капитальный ремонт), Ростехнадзор (строительство и реконструкция), Росавтодор (мониторинг силами дорожных управлений и подразделений Росдортехнологии на местах).

Кроме того, в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" большое внимание будет уделяться и общественному контролю. Любой сигнал от жителей городской агломерации при наличии подтверждающих фото- и видеоматериалов, где у специалистов хотя бы возникнет сомнение в нарушении технологического процесса, будет проверен.