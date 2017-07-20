Что за проект "Безопасные и качественные дороги" и чем он поможет Барнаулу?

Почему по федеральному проекту ремонтируют дороги именно в агломерации Барнаула и к чему все это приведет в итоге

20 июля 2017, 14:32

Уже полгода в России реализуется масштабный проект "Безопасные и качественные дороги". Участвует в этом проекте и Алтайский край, а точнее, Барнаульская агломерация. Сам проект будет реализовываться в течение восьми лет. В течение всего периода Алтайский край на условиях софинансирования будет получать грандиозные суммы на дорожный ремонт. Кстати, эффект от этого проекта уже успели ощутить многие барнаульцы. Совместно с администрацией Барнаула рассказываем о том, чем отличается федеральный проект "Безопасные и качественные дороги" от других и к чему все это приведет в итоге.  

1
Что такое проект "Безопасные и качественные дороги"?
Это приоритетный проект Министерства транспорта Российской Федерации. Он должен быть реализован в период с 2017 по 2025 гг. В рамках проекта планируется привести в нормативное состояние около 50 тыс. км автодорог России федерального, регионального и местного значения, а также объектов улично-дорожной сети в 38 городских агломерациях страны, в которых проживает свыше 19 млн человек.
2
А что такое городская агломерация?

Городская агломерация – это компактное скопление населенных пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, "объединенных в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями".

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Почему по проекту "Безопасные и качественные дороги" идет ремонт дорог именно в агломерациях?
Дорожники начнут масштабный ремонт 25 улиц в Барнауле уже 1 мая

Дорожники начнут масштабный ремонт 25 улиц в Барнауле уже 1 мая

Такой принцип территориального деления выбран не случайно. Сегодня крупные города России продолжают активно расти и развиваться. Многие жители прилегающих к таким населенным пунктам территорий ежедневно ездят в них на работу или учебу. Поэтому очень важно обеспечить удобную транспортную связь между городами-ядрами и их спутниками. Именно эту задачу и решает данный проект.

4
Каким образом формировался состав агломераций, включенных в проект?
Изначально рассматривались города-миллионники. Затем к проекту подключились населенные пункты, где проживает не менее 500 тыс. человек. Таким образом был сформирован перечень из 36 агломераций. Буквально перед самым стартом дорожно-строительного сезона к проекту присоединились еще два участника — Калининград и Улан-Удэ. Они самостоятельно сформировали свои агломерации и начали выполнять объемы работ, поэтому было принято решение о включении этих территорий в проект.
5
А могут ли агломерацию убрать из проекта?

Да, в ходе работы сложившаяся география проекта может измениться. К примеру, в случае недостижения плановых показателей той или иной агломерацией будет рассматриваться возможность исключения таких участников из проекта.

6
Какие работы будут производиться в агломерациях в рамках проекта?
В 2017 году отремонтируют аварийно опасные участки дорог. При выборе таких объектов агломерации учитывали мнения горожан. В 2018 году начнется разработка проектной документации на капитальные виды работ. Их выполнение планируется начать с 2019 года.
7
Чем проект "Безопасные и качественные дороги" отличается от других госпрограмм софинансирования?
Барнаульская агломерация получит 85% идеальных дорог к 2025 году

Барнаульская агломерация получит 85% идеальных дорог к 2025 году

В прошлые годы финансирование, как правило, было направлено на конкретные объекты, приведение в нормативное состояние которых позволяло поддержать сеть дорог той или иной территории относительно других субъектов. Сейчас же речь идет о комплексном подходе, реализуемом при помощи проектного метода. В каждой агломерации создан проектный офис. В него входят региональные представители Росавтодора, специалисты местных министерств и департаментов транспорта и дорожных фондов, сотрудники Госавтоинспекции, общественные деятели, участвующие в улучшении качества жизни горожан, и т. д. В масштабах всех 38 агломераций это порядка 700 человек. Для удобства взаимодействия всех сторон создан специальный программный комплекс "Эталон", в котором происходит оперативное управление, контроль и электронный документооборот участников проектных офисов в 38 агломерациях.
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Будут ли контролировать качество выполненных работ?
Дождались: в Барнауле отремонтируют самые разбитые дороги

Дождались: в Барнауле отремонтируют самые разбитые дороги

Обязательно. И на нескольких уровнях. В первую очередь за качеством производства работ по контракту обязан следить заказчик (их может быть несколько – администрация города, района, области или дорожное управление, отвечающее за федеральные трассы). Более того, если речь идет о больших объемах работ, заказчик может нанимать сторонние организации, специализирующиеся на контроле качества дорожных работ.

Внешний контроль будут осуществлять  Ространснадзор (ремонт и капитальный ремонт), Ростехнадзор (строительство и реконструкция), Росавтодор (мониторинг силами дорожных управлений и подразделений Росдортехнологии на местах).

Кроме того, в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" большое внимание будет уделяться и общественному контролю. Любой сигнал от жителей городской агломерации при наличии подтверждающих фото- и видеоматериалов, где у специалистов хотя бы возникнет сомнение в нарушении технологического процесса, будет проверен.

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Что входит в Барнаульскую агломерацию?

Под Барнаульской городской агломерацией понимается образуемая городским округом – городом Барнаулом и муниципальными образованиями – "спутниками" система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. Принятый радиус Барнаульской городской агломерации – 50 км. Как пояснили в администрации города, границы Барнаульской агломерации и выбор дорог для включения в программу были определены с учетом "маятниковой" трудовой миграции населения. То есть в расчет брали населенные пункты, жители которых работают или учатся в Барнауле. Именно с этими пунктами в первую очередь и планируется наладить удобную транспортную связь.

11
Сколько дорог отремонтируют в рамках проекта в Барнаульской агломерации?

В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году в Барнауле будет отремонтировано 32 участка дорог, а также две федеральные и три региональные дороги, входящие в Барнаульскую агломерацию. Работы пройдут на 117 км дорожного полотна.

В ближайшие два года в рамках проекта планируется довести до нормативного состояния 50% протяженности агломерации Барнаула. А к 2025 году в Барнаульской агломерации должен быть проведен ремонт 85% протяженности дорожной сети, что составляет 839 километров. Также в задачах — сократить на 85% количество мест концентрации ДТП.

Подробнее о дорожном ремонте в краевой столице в ближайшие два года расскажет наша инфографика "Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2017 году?"

Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2017 году? Инфографика

Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2017 году? Инфографика


 

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