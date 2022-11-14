Что за выплату размере 2400 рублей пенсионеры могут получить в декабре?

В декабре у пенсионеров появится новая выплата, сообщают федеральные СМИ. Как пишет Primpress, к пенсии можно будет получить надбавку в размере 2400 рублей. Впрочем, на самом деле это никакая не новая выплата. Это вид поддержки, который уже давно существует.

О том, кто из пенсионеров может рассчитывать на надбавку и как её получить в декабре, — в материале amic.ru.

Что за выплату пенсионеры могут получить в декабре?

Речь идёт о доплате к пенсии, на которую могут рассчитывать пенсионеры, ухаживающие за больными родственниками. Об этом изданию Primpress сообщила юрист Ирина Сивакова.

Другими словами, это доплата за иждивенца. Таким может быть ребёнок или супруг пенсионера. Если близкий родственник является нетрудоспособным (пожилой или инвалид) и живёт за счёт пенсионера, последнему положена выплата.

Это новая выплата?

Нет, СМИ немного приукрасили. На самом деле такая доплата существует уже давно. Просто каждый месяц её могут начать получать новые пенсионеры, если вовремя подадут заявление.

Какой точный размер доплаты к пенсии?

2401 рубль. Эта доплата ежегодно индексируется. Важно также, что такую выплату можно получать отдельно за каждого родственника, который находится на иждивении.

Новости

Вопрос дня Каким будет МРОТ с 1 января 2023 года и на сколько он увеличится в ближайшую трёхлетку?

Как получить доплату по уходу за иждивенцем?

Для этого нужно подать заявление в ПФР и доказать, что родственник пенсионера действительно находится у него на иждивении. Другими словами, получатель пенсии должен подтвердить, что его помощь близкому родственнику — основной вид дохода последнего.

Как получить выплату в декабре 2022 года?

Для этого нужно успеть подать заявление до конца ноября. Тогда выплату вам назначат уже в декабре.

Могут ли получать такую доплату работающие пенсионеры?

Могут. Но при этом размер выплаты (2401 рубль), в отличие от ситуации с неработающими пенсионерами, индексироваться не будет.