Дедова суббота: что готовят на ужин и как защититься от болезней в этот день
А еще в этот день отмечали вьюнец – праздник молодоженов
11 мая 2019 года православные верующие празднуют Вьюнец. Этот праздник также носит название Дедова суббота. Рассказываем, как правильно провести этот день, какие запреты существуют и о том, что нужно сделать обязательно.
Как отмечают Вьюнец?
Вьюнец также носит название Вьюнишник. В этот день все внимание отдавалось молодоженам, повенчавшимся с осени по весну. После богослужения деревенская молодежь толпами шла к тем домам, где проживали новобрачные и пели им обходные песни. Обряд напоминает колядки. Веселая толпа шла по селу в поисках "вьюнца и вьюницы" (молодых). Перед домами толпа останавливалась и говорила "Вьюн-вьюница, отдай наши яйцы!". В домах, где нет молодоженов, могли отделаться парой яиц. А перед домом, где жила молодая пара, песни пелись до тех пор, пока виновники торжества не выйдут к ним сами и не вынесут всякого угощения: яиц, пива, меда, орехов, пряников, иногда денег детворе.
Кое-где толпа требовала вынести им кокурку. Это большой, круглый пшеничный пирог с изюмом: он пекся теми женщинами, которые первый год живут замужем. Предназначался он незамужним подругам, которым и вручался с безмолвной просьбой, чтобы замужнюю девушку принимали гулять. Девушка, которая принимала кокурку из рук молодой замужней подруги, отдавала треть этого каравая молодым, другую треть – мужчинам, старым женщинам и ребятишкам, а прочее уносилось в дом и было съедено девицами при пении песен.
Почему этот день также называется Дедова суббота?
Считается, что в этот день умершие (деды, души, родители, мертвые) приходят в свои дома на поминальный ужин. Основным ритуальным блюдом считалась кутья, блины, канун.
Стол в этот день накрывался богатый – он включал в себя нечетное количество блюд. B народе считается, что одну тарелку надо съесть живым, a вторую оставить духам предков. Хозяйки заботились, чтобы рядом с обязательными блюдами были деликатесы, любимые предками.
Как в этот день защищались от болезней?