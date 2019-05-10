Дедова суббота: что готовят на ужин и как защититься от болезней в этот день

Вьюнец также носит название Вьюнишник. В этот день все внимание отдавалось молодоженам, повенчавшимся с осени по весну. После богослужения деревенская молодежь толпами шла к тем домам, где проживали новобрачные и пели им обходные песни. Обряд напоминает колядки. Веселая толпа шла по селу в поисках "вьюнца и вьюницы" (молодых). Перед домами толпа останавливалась и говорила "Вьюн-вьюница, отдай наши яйцы!". В домах, где нет молодоженов, могли отделаться парой яиц. А перед домом, где жила молодая пара, песни пелись до тех пор, пока виновники торжества не выйдут к ним сами и не вынесут всякого угощения: яиц, пива, меда, орехов, пряников, иногда денег детворе.

Кое-где толпа требовала вынести им кокурку. Это большой, круглый пшеничный пирог с изюмом: он пекся теми женщинами, которые первый год живут замужем. Предназначался он незамужним подругам, которым и вручался с безмолвной просьбой, чтобы замужнюю девушку принимали гулять. Девушка, которая принимала кокурку из рук молодой замужней подруги, отдавала треть этого каравая молодым, другую треть – мужчинам, старым женщинам и ребятишкам, а прочее уносилось в дом и было съедено девицами при пении песен.