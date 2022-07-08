День семьи, любви и верности: что это за праздник и как его отмечают в России
Когда в России появился праздник семьи и верности и кто такие Пётр и Феврония, которых вспоминают в этот день
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Многие называют этот праздник российской альтернативой католическому Дню всех влюблённых. Amic.ru рассказывает, как появился этот праздник, что у него за история и как его принято отмечать.
Когда отмечают День семьи, любви и верности в России?
День семьи любви и верности в России отмечают 8 июля. Это праздник с постоянной датой. 8 июля — день поминовения святых супругов Петра и Февронии, которые считаются покровителями христианского брака. Ещё до революции в России день святых Петра и Февронии считался днём семьи. Затем о нём забыли. И только в 2008 году с идеей Всероссийского праздника семьи выступили жители Владимирской области из города Мурома, в котором покоятся мощи Петра и Февронии. Предложение тогда одобрили депутаты Госдумы и все религиозные конфессии России, ведь во всех религиях чтут семейную любовь и верность.
А кто такие эти Пётр и Феврония?
В христианстве более 800 лет живёт легенда о верной любви супругов из города Мурома Петра и Февронии. Согласно ей, в 1203 году князь Пётр взошёл на Муромский престол. Однажды ему пришлось сразиться со змеем. Кровь гада попала на молодого князя и он заболел. Да так, что никто не мог его излечить. Однажды во сне князь увидел, что помочь ему сможет только дочь бортника по имени Феврония, крестьянка из деревни Ласковая. Князь нашёл девушку и просил помощи. Феврония взяла с князя слово, что тот женится на ней и вылечила его. Но тот счёл, что простолюдинка не может стать его женой и нарушил обещание. Вскоре болезнь вернулась, и князь вновь обратился к Февронии, повинившись перед ней. Девушка вылечила Петра и стала его женой. Но выбор князя не понравился боярам и те стали всячески вредить молодой княгине. Тогда Пётр ушёл из дворца вместе со своей женой. Они стали жить как простые люди. А в это время в Муроме возникла смута. Вскоре люди пришли звать князя обратно. Супруги вернулись и правили городом смиренно и справедливо.
В старости приняли монашеский постриг. Жили они в разных монастырях, но завещали похоронить их в одном гробу. Умерли Пётр и Феврония в один день и час: 25 июня (или 8 июля по новому стилю) 1228 года. Церковные служители отказывались хоронить супругов в одном гробу. Но каждое утро их тела оказывались лежащими вместе. Так и похоронили Петра и Февронию в храме Святой Троицы при Свято-Троицком монастыре города Мурома.
Через 300 лет после смерти Петра и Февронии Русская православная церковь причислила их к лику святых.
Какие чудеса причисляют святым?
В народе верят, что Пётр и Феврония помогают найти любовь и семью. Хранят мир и лад в семье, защищают от несправедливости и наговоров. А ещё они же дают мужество и отвагу воинам. Считается, что святые оберегают супружеский союз, помогают укрепить семейные узы, даруют мир в доме.
Рассказывают также, что после паломничества к месту захоронения святых бесплодные пары становились родителями, а люди выздоравливали от тяжёлых болезней.
Как отмечают День семьи и верности в России?
Несмотря на то, что этот праздник достаточно молодой, у него существуют свои традиции. Символом праздника стала простая полевая ромашка. В честь Дня семьи выпущена и специальная медаль. На одной её стороне изображены Пётр и Феврония, а на другой — ромашка. Ежегодно эту награду вручают лучшим семьям России — тем, кто, невзирая на трудности, воспитывает много детей, а также супругам, которые дожили вместе до золотой и бриллиантовой свадьбы.