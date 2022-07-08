День семьи, любви и верности: что это за праздник и как его отмечают в России

Когда отмечают День семьи, любви и верности в России? День семьи любви и верности в России отмечают 8 июля. Это праздник с постоянной датой. 8 июля — день поминовения святых супругов Петра и Февронии, которые считаются покровителями христианского брака. Ещё до революции в России день святых Петра и Февронии считался днём семьи. Затем о нём забыли. И только в 2008 году с идеей Всероссийского праздника семьи выступили жители Владимирской области из города Мурома, в котором покоятся мощи Петра и Февронии. Предложение тогда одобрили депутаты Госдумы и все религиозные конфессии России, ведь во всех религиях чтут семейную любовь и верность.

А кто такие эти Пётр и Феврония?



В христианстве более 800 лет живёт легенда о верной любви супругов из города Мурома Петра и Февронии. Согласно ей, в 1203 году князь Пётр взошёл на Муромский престол. Однажды ему пришлось сразиться со змеем. Кровь гада попала на молодого князя и он заболел. Да так, что никто не мог его излечить. Однажды во сне князь увидел, что помочь ему сможет только дочь бортника по имени Феврония, крестьянка из деревни Ласковая. Князь нашёл девушку и просил помощи. Феврония взяла с князя слово, что тот женится на ней и вылечила его. Но тот счёл, что простолюдинка не может стать его женой и нарушил обещание. Вскоре болезнь вернулась, и князь вновь обратился к Февронии, повинившись перед ней. Девушка вылечила Петра и стала его женой. Но выбор князя не понравился боярам и те стали всячески вредить молодой княгине. Тогда Пётр ушёл из дворца вместе со своей женой. Они стали жить как простые люди. А в это время в Муроме возникла смута. Вскоре люди пришли звать князя обратно. Супруги вернулись и правили городом смиренно и справедливо.



В старости приняли монашеский постриг. Жили они в разных монастырях, но завещали похоронить их в одном гробу. Умерли Пётр и Феврония в один день и час: 25 июня (или 8 июля по новому стилю) 1228 года. Церковные служители отказывались хоронить супругов в одном гробу. Но каждое утро их тела оказывались лежащими вместе. Так и похоронили Петра и Февронию в храме Святой Троицы при Свято-Троицком монастыре города Мурома.



Через 300 лет после смерти Петра и Февронии Русская православная церковь причислила их к лику святых.