День шопоголика, или Как нас заставляют делать ненужные покупки?

В магазинах в глаза бросаются яркие вывески с большими скидками и новинками продукции. Даже обычную кружку могут разрекламировать так, что захочется незамедлительно её приобрести. В День шопинга, который традиционно отмечают 11 ноября, корреспондент Amic.ru решил разобраться в том, как нас заставляют покупать то, что нам не нужно.

1 Почему не стоит брать тележку? Психологи утверждают, что шопоголизм — это зависимость, которая выявляется в желании скупить все и побольше. И когда ваша тележка так легко катится, вы не ощущаете тяжести всего того, что успели положить в нее. Более того, один пакет молока и булка хлеба смотрятся неуютно в такой объемной таре. Человек начинает накладывать в тележку еще и еще.

2 Как заманивают ароматами? Продуктовые магазины стараются привлечь клиента вкусными ароматами. Особенно если вы забежали в магазин после работы, на вас наверняка подействуют ароматы аппетитной выпечки. Утром вас может привлечь столь бодрящий запах кофе. В магазине косметики вас будет пленить запах парфюма. Доказанный факт, что приятный аромат в магазине, бодрая музыка и праздничный интерьер, в котором вы чувствуете себя, как в фильме про Санта-Клауса, чудесным образом увеличивают объем продаж на 15%.

3 Почему самые важные продукты в конце магазина? Молоко, хлеб, яйца, сметана, кисломолочные продукты — вот несколько наименований, за которыми мы приходим в магазин наиболее часто. Такие продукты специально размещаются в самом конце магазина. По пути к ним срабатывают принципы большой тележки и вкусных ароматов.



А пока вы идете в самую глубь магазина за булкой хлеба, ваш ребенок начинает просить то, что расположено внизу, на уровне его глаз. Это многочисленные шоколадки, игрушки, конфеты.

4 Какой такой закон "99" и "три по цене двух"? Часто цены в магазинах заканчиваются на 99 или 90. Вещь в этом случае воспринимается дешевле. Покупая джинсы за 990, вы убеждены, что они стоят 900, хотя по факту вы покупаете их почти за 1000. Приучите себя округлять цифру в большую сторону, тогда вы не попадетесь на эту уловку.



А еще практикуется продажа двух вещей по цене одной. Человек воспринимает эту цену как очень выгодную. В комплект объединяют 2–3 вещи низкого качества, которые не продаются по отдельности. По факту вы покупаете одежду за ее реальную цену, но только в двойном или тройном экземпляре.



"Финальная распродажа", "Ликвидация прошлогодней коллекции" – так цепляют шопоголиков. На деле это всего лишь уловка, которая позволяет магазинам продать то, что годами висит на плечиках.

5 Какие ловушки ждут нас на кассе? Обычно кассы магазинов заняты, и перед тем, как вам отобьют чек, вы стоите там пару минут. За это время к вам в корзинку попадает различная мелочевка, такая как резинка для волос, жвачка, шоколадка со скидкой, бумажные платочки и влажные салфетки. В итоге сумма чека увеличивается еще рублей на 200.

Впервые материал был опубликован 11 ноября 2015 года в 11:26.