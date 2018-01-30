День всех влюбленных: как красиво и недорого украсить квартиру к 14 февраля

Гирлянды из сердечек

Здесь вам понадобятся нитки, иголка, бумага. Вырезать сердце можно из любого подходящего материала. Это могут быть разноцветные листы, вырезки из журналов, обычная белая бумага, которую потом придется раскрашивать красками. Также подойдут старые открытки.

Технология простая: вырезать сердечки по одному шаблону и собрать их на одной нитке нужной длины.

Еще один вариант, который не сильно отличается от предыдущего. Только гирлянды развешивайте не вдоль стен, а, например, можно "закрыть" ими люстру. Или повесить в дверном проеме.