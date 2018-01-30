День всех влюбленных: как красиво и недорого украсить квартиру к 14 февраля
Рассказываем, как без лишних затрат стильно и необычно украсить дом к 14 февраля
В России День всех влюбленных отмечают с начала 1990-х годов. По сравнению с Европой, где День святого Валентина почитают с 13 века, для нашей страны это совсем молодой праздник. Однако с каждым годом он все больше и больше набирает популярность. В Международный день любви принято дарить подарки, которые "говорят" о чувствах, и устраивать романтические свидания. Если вы хотите провести уютный вечер 14 февраля дома, то можете украсить квартиру своими руками. Это не так сложно и при этом недорого.
Здесь вам понадобятся нитки, иголка, бумага. Вырезать сердце можно из любого подходящего материала. Это могут быть разноцветные листы, вырезки из журналов, обычная белая бумага, которую потом придется раскрашивать красками. Также подойдут старые открытки.
Технология простая: вырезать сердечки по одному шаблону и собрать их на одной нитке нужной длины.
Еще один вариант, который не сильно отличается от предыдущего. Только гирлянды развешивайте не вдоль стен, а, например, можно "закрыть" ими люстру. Или повесить в дверном проеме.
Украсить можно и "сердечным" панно. Потратиться придется только на клей, картон и бумагу, если нет ничего подходящего дома.
Закрепите на твердой основе (лист плотного картона) бумагу или светлые обои. Далее необходимо вырезать сердце. Сухие ветки нарезайте по очертанию шаблона. Веточки можно покрыть любой краской. Затем закрепите поделку в центре композиции и повесьте на стену.
Фото de-korol.ru
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