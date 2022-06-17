Дети до семи лет смогут бесплатно ездить в электричках. Как считают возраст и какие нужны документы?

Дети в возрасте до семи лет смогут бесплатно ездить во всех пригородных поездах страны. Соответствующие поправки в Устав железнодорожного транспорта на прошлой неделе внёс Владимир Путин. Раньше проезд на электричках бесплатно обходился лишь детям до пяти лет.

О том, зачем подняли возрастной предел, как воспользоваться льготой и какой ребёнок считается семилетним, — в материале amic.ru.

Зачем увеличили предельный возраст детей, которые бесплатно могут ездить на электричке?

В предыдущих условиях дети от пяти до семи лет были никак социально не защищены. Об этом говорилось в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, который разработала фракция «Единой России».

Детям в возрасте до пяти лет можно было ездить в электричках бесплатно. Для школьников, достигших семилетнего возраста, в России действуют скидки на электрички на время учебного года.

Оставался пробел: на детей старше пяти, но младше семи лет приходилось покупать билет по полному тарифу. Льготы для них были лишь в половине российских регионов.

Эту несправедливость решили искоренить. Теперь все дети, не достигшие семи лет, смогут ездить на электричках бесплатно.

Когда поправки вступят в силу?

Меньше чем через неделю — с 22 июня 2022 года.

А как считают возраст ребёнка? Если ребёнку уже исполнилось семь, но ещё нет восьми, он может ездить бесплатно?

В документе используют размытую формулировку «не старше семи лет», которая нередко вызывает у родителей вопросы. Во многих других законодательных актах подобные моменты отражают более точно, используя формулировки «до», «не более», «не достигших», «включительно» и т.д.

В случае с бесплатным проездом на электричках «не старше семи лет» означает следующее: пока ребёнку не исполнилось семь лет, льгота ещё действует. Как только он достиг семилетнего возраста, о бесплатном проезде можно забыть. Так эта ситуация трактуется и в Алтайском крае. На сайте «Алтайпригорода» подчёркивают, что возраст ребёнка определяют на день начала поездки. Если в день отправления вашему ребёнку исполняется семь лет, за билет уже придётся платить по тарифу.

Нужно ли оформлять билет для бесплатного проезда?

Да. В кассе нужно оформить безденежный проездной документ, по которому ваш ребёнок сможет проехать бесплатно.

Какие документы нужны, чтобы ребёнок мог поехать бесплатно?

Документ только один — свидетельство о рождении. Имейте в виду, что на кассе нужно предъявить именно оригинал, а не ксерокопию.

Выделяют ли ребёнку место при бесплатном проезде?

Нет. Безденежный проездной документ детям до семи лет будут выдавать без предоставления места. Как именно должен ехать ребёнок (стоя или на коленях у родителя), ни в каких нормативных документах не уточняется. Выяснить этот момент можно на кассе во время оформления билета.

Как тогда быть с электричками, на которые продают билеты без указания мест?

Этот момент тоже никак законодательно не прописан. Имеет ли ребёнок право занять место, стоит уточнить в пригородной кассе.

Могут ли со мной бесплатно поехать несколько детей?

Судя по всему, да. В железнодорожном уставе это детально не прописано, но о детях говорится во множественном числе. Например, при покупке билетов на поезда дальнего следования правила другие: со взрослым может бесплатно проехать только один ребёнок не старше пяти лет. В пунктах об электричках таких уточнений нет.

Полную информацию о льготах для своих детей вы можете получить в кассе.

Изменилось ли ещё что-то, кроме максимального возраста ребёнка?

Нет. Возрастной предел — единственное изменение в железнодорожном уставе, которое вступит в силу с 22 июня 2022 года. Все остальные правила проезда детей остаются неизменными.