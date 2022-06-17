Дети до семи лет смогут бесплатно ездить в электричках. Как считают возраст и какие нужны документы?
Максимальный возраст детей, которым не нужно покупать билет, повысят в июне 2022 года
Дети в возрасте до семи лет смогут бесплатно ездить во всех пригородных поездах страны. Соответствующие поправки в Устав железнодорожного транспорта на прошлой неделе внёс Владимир Путин. Раньше проезд на электричках бесплатно обходился лишь детям до пяти лет.
О том, зачем подняли возрастной предел, как воспользоваться льготой и какой ребёнок считается семилетним, — в материале amic.ru.
Зачем увеличили предельный возраст детей, которые бесплатно могут ездить на электричке?
В предыдущих условиях дети от пяти до семи лет были никак социально не защищены. Об этом говорилось в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, который разработала фракция «Единой России».
Детям в возрасте до пяти лет можно было ездить в электричках бесплатно. Для школьников, достигших семилетнего возраста, в России действуют скидки на электрички на время учебного года.
Оставался пробел: на детей старше пяти, но младше семи лет приходилось покупать билет по полному тарифу. Льготы для них были лишь в половине российских регионов.
Эту несправедливость решили искоренить. Теперь все дети, не достигшие семи лет, смогут ездить на электричках бесплатно.
Когда поправки вступят в силу?
Меньше чем через неделю — с 22 июня 2022 года.
А как считают возраст ребёнка? Если ребёнку уже исполнилось семь, но ещё нет восьми, он может ездить бесплатно?
В документе используют размытую формулировку «не старше семи лет», которая нередко вызывает у родителей вопросы. Во многих других законодательных актах подобные моменты отражают более точно, используя формулировки «до», «не более», «не достигших», «включительно» и т.д.
В случае с бесплатным проездом на электричках «не старше семи лет» означает следующее: пока ребёнку не исполнилось семь лет, льгота ещё действует. Как только он достиг семилетнего возраста, о бесплатном проезде можно забыть. Так эта ситуация трактуется и в Алтайском крае. На сайте «Алтайпригорода» подчёркивают, что возраст ребёнка определяют на день начала поездки. Если в день отправления вашему ребёнку исполняется семь лет, за билет уже придётся платить по тарифу.
Нужно ли оформлять билет для бесплатного проезда?
Да. В кассе нужно оформить безденежный проездной документ, по которому ваш ребёнок сможет проехать бесплатно.
Какие документы нужны, чтобы ребёнок мог поехать бесплатно?
Документ только один — свидетельство о рождении. Имейте в виду, что на кассе нужно предъявить именно оригинал, а не ксерокопию.
Выделяют ли ребёнку место при бесплатном проезде?
Нет. Безденежный проездной документ детям до семи лет будут выдавать без предоставления места. Как именно должен ехать ребёнок (стоя или на коленях у родителя), ни в каких нормативных документах не уточняется. Выяснить этот момент можно на кассе во время оформления билета.
Как тогда быть с электричками, на которые продают билеты без указания мест?
Этот момент тоже никак законодательно не прописан. Имеет ли ребёнок право занять место, стоит уточнить в пригородной кассе.
Могут ли со мной бесплатно поехать несколько детей?
Судя по всему, да. В железнодорожном уставе это детально не прописано, но о детях говорится во множественном числе. Например, при покупке билетов на поезда дальнего следования правила другие: со взрослым может бесплатно проехать только один ребёнок не старше пяти лет. В пунктах об электричках таких уточнений нет.
Полную информацию о льготах для своих детей вы можете получить в кассе.
Изменилось ли ещё что-то, кроме максимального возраста ребёнка?
Нет. Возрастной предел — единственное изменение в железнодорожном уставе, которое вступит в силу с 22 июня 2022 года. Все остальные правила проезда детей остаются неизменными.