Действуют ли ковидные ограничения на Алтае и что об этом нужно знать туристам?
В этом году на Алтае ожидается наплыв туристов из центральной части России, в том числе из регионов, где уже отменили все коронавирусные ограничения
Западные санкции и отмена прямого авиасообщения закрыло для россиян многие страны, где они привыкли отдыхать. В результате значительно выросла популярность внутреннего туризма. В топе запросов в этом году у жителей центральной части России в том числе и отдых на Алтае, который они для себя открыли во время пандемии. При этом многих приезжих интересует, действуют ли сейчас в Алтайском крае и Республике Алтай антиковидные ограничения. Рассказываем об этом в рубрике «Вопрос-ответ».
Нужен ли QR-код или ПЦР-тест на Алтае для туристов?
Нет. Сейчас на туристических базах и в отелях Алтая от отдыхающих уже не требуют документы, подтверждающие прохождение вакцинации, в том числе и QR-коды.
А вот справка об отсутствии контактов с больными коронавирусной инфекцией в санаториях при заселении обязательна. Оформить её нужно у терапевта не ранее чем за трое суток до заезда в здравницу.
А масочный режим на Алтае ещё не отменили?
Нет, в отличие от Москвы, Новосибирска, Красноярска и ряда других регионов, ни в Алтайском крае, ни в Республике Алтай масочный режим пока не отменяли. Маски по-прежнему обязательны при посещении общественных мест. А это: учреждения здравоохранения и социальной сферы, общественный транспорт и аэропорты, магазины и заведения общепита. Продолжает действовать требование о соблюдении социальной дистанции.
Впрочем, как уточняют представители туристических объектов, непосредственно на базах масочный режим соблюдают только при заселении.
«На требование надеть маску гости в большинстве случаев реагируют негативно. Сюда они едут за положительными эмоциями, не хочется начинать их отдых со скандала, поэтому чаще всего мы ограничиваемся одной просьбой. Но есть и те, кто самостоятельно надевает маску, увидев вывеску, без всяких напоминаний», — говорит администратор одной из баз в Горном Алтае.
Почему не отменили маски в Алтайском крае?
В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что на данный момент это невозможно, так как действует постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой (№ 31 от 16 октября 2020 года). При этом на днях достоверный источник в правительстве Алтайского края сообщил amic.ru, что вопрос отмены масочного режима уже обсуждается. Пока единогласного мнения по маскам в региональном оперштабе нет, хотя многие эксперты считают, что необходимость их отмены уже назрела. Позже пресс-служба регионального правительства по поручение губернатора Виктора Томенко эту информацию опровергла.
А в Республике Алтай маски не планируют отменять?
В пресс-службе Роспотребнадзора по Республике Алтай корреспонденту amic.ru уточнили, что для отмены масочного режима должна наметиться положительная динамика по снижению количества заболевших коронавирусной инфекцией. Пока в республике этим похвастаться не могут: после майских праздников в регионе, напротив, зафиксировано увеличение количества заболевших COVID-19.
«Пока оснований для отмены масочного режима у нас нет. По итогам прошлой недели (с 23 по 29 мая, — прим. ред.) у нас зафиксирован рост заболеваемости на 12% по сравнению с предыдущей. На днях у нас прошла проверка по соблюдению противоэпидемиологического режима на туристических базах, в том числе проверяли и масочный режим. Общались с туристами, люди уже устали и хотят, чтобы все ограничения уже отменили, но пока это невозможно», — рассказала пресс-секретарь республиканского Роспотребнадзора Марина Бугреева.
За нарушения масочного режима туристам выписывают штрафы?
Как уточнили amic.ru в Роспотребнадзоре по Республике Алтай, штрафы за нарушение масочного режима выписывают, но сейчас значительно реже. Этим вопросом занимаются сотрудники полиции и представители районных администраций, но чаще всего они ограничиваются предупреждением.