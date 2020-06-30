Дистанционное обучение в Алтайском крае с 1-го сентября. Введут или нет?

Зачем все это нужно?

Как отметили в Минобре региона, что за счет современных технологий получится существенно улучшить образовательный процесс, уравнять условия для учеников и снизить нагрузку на учителей и родителей. Поэтому от эксперимента "выиграют" все участники образовательного процесса.

Школьники получат доступ к современным образовательным ресурсам и смогут выстроить учебный процесс так, как им удобно.

Родителям не придется искать дополнительные образовательные ресурсы для ребенка, образование станет прозрачнее, им станет проще поддерживать связь со всеми участники учебного процесса.

Учителя смогут частично избавиться от бюрократической нагрузки, а также меньше времени тратить на контроль за выполнением "домашки". Они смогут использовать современные форматы обучения, у них появятся новые способы мотивации детей при выполнении заданий.