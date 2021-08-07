Для кого и на сколько увеличили сроки замены паспортов, которые подлежат замене?

В течение какого времени нужно успеть поменять паспорт?

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Общество Срок действия паспортов, подлежащих замене, продлили до 90 дней

Раньше было так: отгуляли юбилей (20 или 45 лет), сменили фамилию, паспорт автоматически становится недействительным. Его владельцу по закону отводилось 30 дней от дня рождения на его замену.

На период оформления нового паспорта выдают временное удостоверение личности. Но с ним, например, не получится оформить в банке кредит, провести сделки с недвижимостью или зарегистрироваться на портале госуслуг.

С 16 июля в силу вступило постановление правительства. Теперь после исполнения 20 или 45 лет с заменой паспорта можно не торопиться: у вас есть 90 дней. Кроме того, старый паспорт будет действительным до дня оформления нового удостоверения личности.

Конечно, до последнего откладывать не стоит. На приём в МФЦ или миграционную службу лучше записаться заранее. Сейчас это можно сделать только через портал "Госуслуги".