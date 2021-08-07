Для кого и на сколько увеличили сроки замены паспортов, которые подлежат замене?

Для замены документа нужно будет записаться в МФЦ или миграционную службу. Сделать это можно только через "Госуслуги"

7 августа 2021, 08:02, Ирина Киселева

Правила выдачи и замены российских паспортов изменились в России. Молодёжи дали отсрочку: теперь не нужно бежать сломя голову в паспортный стол сразу после 14 дня рождения. Людям, которые только отпраздновали 20-ти и 45-летие тоже можно не торопиться. Как изменились сроки замены паспорта гражданина РФ и кого это коснётся, разъясняем в нашей рубрике "Вопрос-ответ"

1
В каких случаях нужно менять паспорт?
Исполнилось вам 20 или 45 лет – паспорт обязательно нужно менять. Вышли замуж или по своему желанию сменили пол, имя, фамилию или отчество – главный документ, удостоверяющий личность, тоже подлежит замене. Постирали паспорт: печати и подписи смылись, серию или номер не видно – записывайтесь на приём в МФЦ или паспортный стол. Также замена производится, если в документе есть неточности или ошибки.
2
В течение какого времени нужно успеть поменять паспорт?
Срок действия паспортов, подлежащих замене, продлили до 90 дней

Срок действия паспортов, подлежащих замене, продлили до 90 дней

Раньше было так: отгуляли юбилей (20 или 45 лет), сменили фамилию, паспорт автоматически становится недействительным. Его владельцу по закону отводилось 30 дней от дня рождения на его замену.

На период оформления нового паспорта выдают временное удостоверение личности. Но с ним, например, не получится оформить в банке кредит, провести сделки с недвижимостью или зарегистрироваться на портале госуслуг.

С 16 июля в силу вступило постановление правительства. Теперь после исполнения 20 или 45 лет с заменой паспорта можно не торопиться: у вас есть 90 дней. Кроме того, старый паспорт будет действительным до дня оформления нового удостоверения личности.

Конечно, до последнего откладывать не стоит. На приём в МФЦ или миграционную службу лучше записаться заранее. Сейчас это можно сделать только через портал "Госуслуги".

3
А сколько дней на замену паспорта теперь, если я вышла замуж и сменила фамилию?

В случае если человек сменил имя, отчество, фамилию, пол или внешность, сроки для замены остались прежними: 30 дней с даты наступления обстоятельств. На период замены, как и раньше, предоставляют временное удостоверение. Хотите его получить, не забудьте сделать фотографии.

А вот для молодых людей, которые впервые получают паспорт, сроки увеличили.

4
Сколько теперь дней отводится на получение первого паспорта?
Гражданам, которым исполнилось 14 лет и паспорт предстоит получить впервые, нужно уложиться с подачей документов в 90 дней. Раньше на это отводился лишь месяц.
5
Кстати, а сколько дней делают паспорт?
Мишустин отменил обязательные штампы о браке и детях в паспортах

Мишустин отменил обязательные штампы о браке и детях в паспортах

Сейчас срок оформления паспорта составляет 10 дней, если вы подавали документы по месту жительства, и 30 дней – во всех остальных случаях.

Но с 1 июля 2022 года ожидание станет короче в два раза. С этой даты, согласно постановлению правительства, срок оформления российского паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней. И уже будет неважно, подавали вы заявление по месту жительства или по месту пребывания.

6
Правда, что штамп о браке в паспорт теперь не ставят?
Ставят, но только если вы об этом попросите. Теперь штампы о заключении, расторжении брака, сведения о детях, о ранее выданных паспортах, а также о заграничных паспортах вносят в паспорт по желанию гражданина. А вот штамп о регистрации по месту жительства обязателен для всех.
7
А какой будет штраф, если не успел заменить паспорт?
Не уложились в сроки, рискуете получить штраф от двух до трёх тысяч рублей. Так что затягивать с переоформлением документов не стоит.

В беседе с amic.ru начальник отдела по работе с гражданами РФ управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю Анна Артемьева напомнила, что все графы в заявлении при оформлении документов должны быть обязательно заполнены. В противном случае вы рискуете получить отказ в оформлении паспорта. Да, штамп о браке теперь ставят по желанию, но при заполнении заявления необходимо указывать сведения о супруге, даже если он бывший.

При подготовке документов специалисты миграционной службы делают межведомственные запросы, и если выяснится, что этот факт был скрыт, в предоставлении госуслуги тоже откажут.

"У нас есть факты предоставления ложных сведений. Например, человек не указал, что он состоит в браке и с кем. Тогда услуга ему не оказывается, и заявление потребуется подавать заново. И если он выбьется из установленных сроков на замену паспорта, ему выпишут штраф", – рассказала Анна Артемьева.
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