Должны ли мобилизованные платить налоги и что грозит, если этого не сделать?

Рассылка налоговых уведомлений полным ходом идёт в Алтайском крае. Все граждане, которые зарегистрированы в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика» и имеют в собственности имущество, их уже получили. В почтовые ящики ещё 288 тысяч человек почтальоны принесли бумажные уведомления. И среди первых, и среди вторых есть мобилизованные. Обязаны ли они платить имущественные налоги и кто за них это может сделать, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Должен ли человек, которого мобилизовали, платить налоги?

Да, эту обязанность никто не отменял и никаких каникул, как это произошло с кредитами, пока для мобилизованных не объявляли. Поэтому они тоже должны заплатить транспортный, земельный и имущественный налоги.

Новости

Вопрос дня А говорят, плохо живём: число дорогостоящих авто в Алтайском крае выросло почти на четверть

А как человек их заплатит, если его сейчас даже нет дома?

Во-первых, многим налоговые уведомления, как мы уже говорили, приходят в «Личный кабинет». Если у человека есть доступ к интернету и средства на карте, заплатить налоги можно онлайн.

Во-вторых, сделать это за мобилизованного могут его родственники, друзья или любой другой человек.

Новости

Экономика Домов на триллион. В Алтайском крае началась массовая рассылка писем от налоговиков

Как можно заплатить налоги за другого человека?

Сделать это можно с помощью сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин», об этом сообщил 11 октября замглавы управления налоговой службы по Алтайскому краю Сергей Сметанников.

Для этого потребуется ввести информацию о лице, осуществляющем платёж: его ФИО и ИНН. Если есть сформированный налоговым органом платёжный документ с указанным в нём индексом, можно ввести этот индекс и сразу перейти к оплате.

«Если такого документа нет, нужно будет заполнить соответствующие данные о лице, обязанность по уплате налогов которого исполняется. Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платёжку и уплатить налоги», — объяснил Сметанников.





Новости

Экономика Одних освобождаем, другие платят. Почему на Алтае собираются повысить стоимость патента для предпринимателей

Ещё один вариант — оплата по QR-коду налогового уведомления. В нём содержится вся информация о реквизитах и сумме платежа. Мобилизованному потребуется лишь прислать его скриншот, чтобы третье лицо смогло провести оплату в банке или в банковских приложениях.

Кроме того, близкие родственники могут войти в его «Личный кабинет» по логину и паролю. Тем, кто получает бумажные налоговые уведомления, они придут на домашний адрес, и тут тоже нет никаких проблем.

Что будет, если человек вовремя не заплатит налоги?

Для мобилизованных, как и для других граждан, обязанность по уплате налогов ограничена датой 1 декабря. Если этого не сделать, уже на следующий день за гражданином начнёт числиться налоговая задолженность и на её сумму ежедневно будут «капать» пени.