Должны ли мобилизованные платить налоги и что грозит, если этого не сделать?

В налоговой отмечают, что заплатить имущественные налоги за человека может кто угодно. Для этого есть несколько способов

12 октября 2022, 07:38

Рассылка налоговых уведомлений полным ходом идёт в Алтайском крае. Все граждане, которые зарегистрированы в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика» и имеют в собственности имущество, их уже получили. В почтовые ящики ещё 288 тысяч человек почтальоны принесли бумажные уведомления. И среди первых, и среди вторых есть мобилизованные. Обязаны ли они платить имущественные налоги и кто за них это может сделать, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Должен ли человек, которого мобилизовали, платить налоги?

Да, эту обязанность никто не отменял и никаких каникул, как это произошло с кредитами, пока для мобилизованных не объявляли. Поэтому они тоже должны заплатить транспортный, земельный и имущественный налоги.

А говорят, плохо живём: число дорогостоящих авто в Алтайском крае выросло почти на четверть

А говорят, плохо живём: число дорогостоящих авто в Алтайском крае выросло почти на четверть

А как человек их заплатит, если его сейчас даже нет дома?

Во-первых, многим налоговые уведомления, как мы уже говорили, приходят в «Личный кабинет». Если у человека есть доступ к интернету и средства на карте, заплатить налоги можно онлайн.

Во-вторых, сделать это за мобилизованного могут его родственники, друзья или любой другой человек.

Домов на триллион. В Алтайском крае началась массовая рассылка писем от налоговиков

Домов на триллион. В Алтайском крае началась массовая рассылка писем от налоговиков

Как можно заплатить налоги за другого человека?

Сделать это можно с помощью сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин», об этом сообщил 11 октября замглавы управления налоговой службы по Алтайскому краю Сергей Сметанников.

Для этого потребуется ввести информацию о лице, осуществляющем платёж: его ФИО и ИНН. Если есть сформированный налоговым органом платёжный документ с указанным в нём индексом, можно ввести этот индекс и сразу перейти к оплате.

«Если такого документа нет, нужно будет заполнить соответствующие данные о лице, обязанность по уплате налогов которого исполняется. Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платёжку и уплатить налоги», — объяснил Сметанников.

Одних освобождаем, другие платят. Почему на Алтае собираются повысить стоимость патента для предпринимателей

Одних освобождаем, другие платят. Почему на Алтае собираются повысить стоимость патента для предпринимателей

Ещё один вариант — оплата по QR-коду налогового уведомления. В нём содержится вся информация о реквизитах и сумме платежа. Мобилизованному потребуется лишь прислать его скриншот, чтобы третье лицо смогло провести оплату в банке или в банковских приложениях.

Кроме того, близкие родственники могут войти в его «Личный кабинет» по логину и паролю. Тем, кто получает бумажные налоговые уведомления, они придут на домашний адрес, и тут тоже нет никаких проблем.

Что будет, если человек вовремя не заплатит налоги?

Для мобилизованных, как и для других граждан, обязанность по уплате налогов ограничена датой 1 декабря. Если этого не сделать, уже на следующий день за гражданином начнёт числиться налоговая задолженность и на её сумму ежедневно будут «капать» пени.

А мне не пришло. Почему не все жители Алтайского края получили уведомления от налоговой?

А мне не пришло. Почему не все жители Алтайского края получили уведомления от налоговой?

Комментарии
    Новости партнеров